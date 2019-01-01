因斯：索肖没有什么特别 我也能带领曼联六连胜

红魔在临时教练的带领下已经取得了六连胜，但是另一名前球员声称任何人都可以取代穆里尼奥。

索尔斯克亚也许让曼联重新焕发了活力，但是保罗·因斯认为在穆里尼奥执教之后，曼联在任何人的监管之下都“不会变得更糟”。

在去年12月决定与葡萄牙教练分道扬镳后，红魔转向一张熟悉的面孔去寻找灵感。

这位1999年的三冠王球员在临时主帅的位置上有了一个梦幻般的开局，他在上一场比赛中以1:0战胜了托特纳姆热刺从而带队取得了六连胜。

索尔斯克亚扭转了局面，发挥了博格巴和拉斯福德等人的最佳水平，赢得了很多喝彩，但因斯相信他也可以做到同样的事情。

这位前红魔中场告诉帕迪·鲍：“我们不能被奥莱的所作所为深深吸引。”

“老实说，在穆里尼奥离开之前，曼联的情况再糟糕不过了。”

“整个俱乐部、球员、球迷和工作人员都笼罩在一片乌云之中。它影响了球员们在场上的表现。

“奥莱回来了，他在俱乐部里表现得很友好，给人一种平静的感觉，球员们似乎因此付出了更大的努力。”

“枷锁解除了，但这并不意味着奥立就是这份工作的合适人选。”

“我本可以进去做同样的事情，史蒂夫·布鲁斯也可以。

“任何人都可以像他那样去做，给那些球员自由以及改善他们的情绪并不难。”

因斯还不确定索尔斯克亚是否应该在老特拉福德的教练席上多呆一段时间，他始终认为球队应该寻找一个更有经验的教练，比如托特纳姆的波切蒂诺。

他补充说：“在接下来的几年里，俱乐部需要做的是引进一名能够真正让曼联去和曼城以及利物浦竞争的主教练。在所有的选择中，波切蒂诺是最合适的人选。”

“俱乐部不应该做出草率的决定，仅仅因为一个教练有六场胜利，所有这些胜绩都是来自在平均水平以下的球队，除了一场以外。”

“你甚至会认为即使在穆里尼奥的带领下，他们也会赢得那些比赛。”

“如果他带领俱乐部进入了前四，进入欧冠联赛的决赛，那么这将是董事会应该动摇的时候。但我们需要小心，不要忘乎所以——现在还不应该做出决定。”

“如果波切蒂诺可以考虑，那么我相信他应该是曼联的首选，他们应该尽一切可能得到他。”

“我认为他会来曼联吗？是的，我就是这么认为的。”