因斯：索帅公然向范德贝克撒谎 球员应该一月离队

这位前曼联球员相信范德贝克在2020年转会到曼联后就一直在被骗

保罗-因斯表示，索尔斯克亚一直在对范德贝克公然撒谎，他敦促这位曼联的边缘球员在一月份转会，以挽救自己的职业生涯。

范德贝克在2020年夏天转会到曼联，尽管当时曼联在中场位置上已经人满为患。

事实证明24岁的范德贝克在曼联机会寥寥，因斯质疑为什么索尔斯克亚要一再强调范德贝克在自己的计划之中。

他说道：“如果我要从阿贾克斯购买一名顶级球员，作为球员我要问的第一件事就是‘我能够上场吗？你觉得我该如何融入这个战术体系，融入这个团队？’”

“作为一名主教练，你有两种选择——要么说真话，要么不说真话。从我过去一年半的观察来看，索尔斯克亚没有告诉范德贝克真相，范德贝克没有任何比赛时间，曼联花费3500万英镑买了一个饮水机管理员。”

“如果我坐在替补席上，球队取得了胜利，踢得很好，我无话可说。你不能告诉我弗雷德和麦克托米奈每周都表现得很好，甚至博格巴也一样，因为他们根本不是。”

“但索帅似乎一直在用这些人，而我只能坐在那里看他们踢球，我会很生气。”

“范德贝克很专业，一切照章办事。索尔斯克亚说他在我的计划中，显然他只是公然撒谎，为了他的职业生涯，他必须在1月份转会。”

在曼联，范德贝克需要与弗雷德、麦克托米奈、博格巴、马蒂奇、B费和马塔竞争主力，上赛季范德贝克在各项赛事出场36次，但英超只有4次首发。

本赛季至今，他在英超只出场过5分钟，在曼联1-2不敌伯尔尼年轻人的欧冠比赛中，他半场就被换下。

范德贝克最近一次为曼联出场是9月22日，球队在联赛杯输给了西汉姆。现在，这位荷兰中场已经与埃弗顿以及纽卡斯尔传出了绯闻。