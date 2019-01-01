因斯：拉什福德是第一罚球手 博格巴未来还未知
[因斯：拉什福德必须是第一罚球手 博格巴还会在球队待多久呢]
曼联必须把点球的责任交给拉什福德，因斯说，博格巴在对狼队的比赛中失球引发了一场不必要的争论，争论的焦点是一名甚至可能不会在俱乐部待太久的球员。
世界杯冠军走上了莫里诺克斯球场的点球点，但他的罚球却被鲁伊·帕特里西奥扑出。
有人问为什么博格巴在赢得点球后仍然被允许主罚，因为拉什福德在对切尔西的揭幕战中已经从12码处成功得分。
索尔斯克亚试图避免被卷入这场争论，他声称将在老特拉福德共同承担点球的责任，但是因斯认为这个人应该对他的球员发号施令。
这名前曼联中场球员认为博格巴没有理由去罚球，尤其是在目前关于他可能转会皇马的讨论还在继续的情况下，不能保证他会留下来。
因斯告诉帕迪·鲍尔:“这取决于奥莱的管理。”
“在他们上场之前，他应该把事情说清楚。他应该说:‘如果要罚点球，拉什福德，你就罚。’如果你不在场上，那就是博格巴，等等。”
“这应该是一个先后的列表，并且透明，没有关于在谁进了谁又没进，没有任何辩论的余地。”
“这就是问题的症结所在，奥莱。他应该明确表示，只有一个点球手，仅此而已。他需要展示他的领导才能，并告诉球员们，只有一个人适合这份工作。”
“有人说奥莱试图通过让博格巴罚点球来安抚他，但作为世界上最大的俱乐部之一的主教练，这根本不应该有这样的想法。”
“你不能这样工作，你需要展示你的领导力。他没有理由觉得有必要去安抚博格巴，如果有的话，应该是反过来。
“对我来说，也很清楚应该选择谁。拉什福德在高级足球比赛中从来没有错过一个点球，他在曼联4-0对切尔西的首场比赛中攻入一球，这里有一个明显的选择，他应该是点球的主罚者。
“看看他的记录，所以你为什么还要选择选别人呢？”
“当然我们都有罚不进的时候，但是博格巴的未来也是一个重要的考虑因素。”当欧洲之窗关闭时，他还会在这里吗？”
如果是的话，他会在一月份离开吗？而拉什福德将会在你身边待上四五年，为什么不干脆把他选为你的选择呢?”
曼联将在周六主场迎战水晶宫的比赛中重返英超赛场，索尔斯克亚希望看到他的球队在1-1战平莫里纽克斯的比赛后做出积极的回应。