因斯：拉什福德是第一罚球手 博格巴未来还未知

这位前红魔中场球员呼吁结束这场在老特拉福德引发的不必要的有关点球大战的争论。

[因斯：拉什福德必须是第一罚球手 博格巴还会在球队待多久呢]

曼联必须把点球的责任交给拉什福德，因斯说，博格巴在对狼队的比赛中失球引发了一场不必要的争论，争论的焦点是一名甚至可能不会在俱乐部待太久的球员。

世界杯冠军走上了莫里诺克斯球场的点球点，但他的罚球却被鲁伊·帕特里西奥扑出。

有人问为什么博格巴在赢得点球后仍然被允许主罚，因为拉什福德在对切尔西的揭幕战中已经从12码处成功得分。

索尔斯克亚试图避免被卷入这场争论，他声称将在老特拉福德共同承担点球的责任，但是因斯认为这个人应该对他的球员发号施令。

这名前曼联中场球员认为博格巴没有理由去罚球，尤其是在目前关于他可能转会皇马的讨论还在继续的情况下，不能保证他会留下来。

因斯告诉帕迪·鲍尔:“这取决于奥莱的管理。”

“在他们上场之前，他应该把事情说清楚。他应该说:‘如果要罚点球，拉什福德，你就罚。’如果你不在场上，那就是博格巴，等等。”

“这应该是一个先后的列表，并且透明，没有关于在谁进了谁又没进，没有任何辩论的余地。”

“这就是问题的症结所在，奥莱。他应该明确表示，只有一个点球手，仅此而已。他需要展示他的领导才能，并告诉球员们，只有一个人适合这份工作。”

“有人说奥莱试图通过让博格巴罚点球来安抚他，但作为世界上最大的俱乐部之一的主教练，这根本不应该有这样的想法。”

“你不能这样工作，你需要展示你的领导力。他没有理由觉得有必要去安抚博格巴，如果有的话，应该是反过来。

“对我来说，也很清楚应该选择谁。拉什福德在高级足球比赛中从来没有错过一个点球，他在曼联4-0对切尔西的首场比赛中攻入一球，这里有一个明显的选择，他应该是点球的主罚者。

“看看他的记录，所以你为什么还要选择选别人呢？”

“当然我们都有罚不进的时候，但是博格巴的未来也是一个重要的考虑因素。”当欧洲之窗关闭时，他还会在这里吗？”

如果是的话，他会在一月份离开吗？而拉什福德将会在你身边待上四五年，为什么不干脆把他选为你的选择呢?”

曼联将在周六主场迎战水晶宫的比赛中重返英超赛场，索尔斯克亚希望看到他的球队在1-1战平莫里纽克斯的比赛后做出积极的回应。