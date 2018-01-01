因斯抨击林加德心有旁骛：踢得烂谁买你的衣服？

前曼联中场认为这位英格兰国脚需要重新考虑他的首要任务。

保罗•因斯抨击了杰西•林加德创建自己服装品牌的决定，称这位球员“在曼联踢球是大错特错的”。

这位英格兰国脚在周日1:3负于利物浦的比赛中曾帮助曼联一度追平了比分，但在赛前推出自己的时尚品牌“JLingz”这一举动却遭到了广泛的批评。

因斯在帕迪·鲍尔的专栏中痛斥了这位26岁的中场球员的态度，并建议说，考虑到曼联目前的困境，这位中场球员应该更重视自己的足球。

他说：“我们在社交媒体上看到的都是他的新服装系列、舞蹈、拉斯维加斯和迈阿密之旅。”事实上，他整个赛季只打进了两球。”

“在他这个位置上一个球员只进了两个球——但是他还有自己的进球庆祝活动吗？”

“除了足球，你还可以做很多事情，比如获得教练徽章、攻读学位、学习一门语言。你不需要打造自己的服装品牌，就好像你是世界上最好的明星之一。他需要记住他是谁。”

“自从他不能在德比郡上场之后（2014-15赛季他曾被租借于此），他已经走了很长的路。”此外，就他踢球的方式谁又会想穿他的服装系列呢？”

“我讨厌这么说——但在我这个年纪，他是逃不掉的。当这些球员来到曼联想要成功的时候，他们应该看看那些体面的球员是如何表现自己的。”

“如果你在积分榜上名列前茅，并且获得了三枚英超冠军奖牌，一枚欧冠冠军奖牌等等，那么你就可以创建自己的服装品牌了。但他没有。”

“他是曼联所有问题的典型代表。”

红魔目前在英超积分榜上排名第六，比排名第四的切尔西落后11分。

周日的失利是曼联自2014年3月以来首次在国内比赛中输给默西塞德郡的对手，当时杰拉德贡献了两个点球，苏亚雷斯也有一球入账。