因斯批红魔能力不足 点赞拉师傅理解红魔真谛

根据红魔名宿保罗-因斯的说法，曼联现在过于依赖拉什福德，这给英格兰射手的身体造成了过度的负担。

拉什福德已经成为红魔主帅索尔斯克尔亚麾下最重要的球员之一。本赛季至今，已经在31场各项赛事中打入19球，包括14粒英超进球。这也是他升入一线队以来效率最高的一个赛季。

不过22岁的英格兰国脚在周中1-0战胜狼队的足总杯第三轮比赛中受伤，有很大可能无法在周日与利物浦的双红会中登场。

因斯认为如今的曼联缺乏足够的攻击力，这也导致了拉什福德不堪重负，出现伤情。

前曼联中场告诉《太阳报》：“拉什福德是少数几个我认为合格的曼联球员。”

“他理解球队的历史，知道作为曼联球员应该达到什么样的高度。”

“他也的确处在这个高度上，并且付出了额外的努力，他给自己的身体带来了太大压力。或许这就是他会受伤的原因。”

“利物浦和曼城可以在他们的顶级球员缺阵的情况下打入两球或者三球，但曼联做不到。”

“这家俱乐部只依赖拉什福德，他们不能在没有拉什福德的情况下完成进球。”

“他是自己成功的牺牲品吗？你可以这样说，这就是他们目前的处境。”

因斯同时也对拉什福德的身体耐受力提出了质疑，他认为这个年纪的球员“应该每场比赛都能出战”。

“当你在这个年纪，你必须每场比赛都能出场。”

“我们讨论的不是当我效力狼队34或者35岁的时候，训练课都要坐着休息，因为我老了。”

“当你还年轻并且状态也好，你也会希望能打上所有比赛，你也必须有这种能力。”

在客场挑战利物浦之后，索尔斯克亚的球队还需要在下周中的老特拉福德，应付伯恩利的来访。