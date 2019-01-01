因斯呼吁索肖把伊布带回OT：他应该回来曼联

瑞典前锋已经暗示他将在一月份离开洛杉矶银河队，一名前红魔球员希望看到他回到曼彻斯特。

因斯表示曼联主帅索尔斯克亚应该在转会窗口重新打开的时候把伊布带回老特拉福德，

这位38岁的前锋目前在洛杉矶银河队的合同将在今年年底到期，届时他将可以自由转会回欧洲。

伊布拉希莫维奇本赛季为这家美国职业足球大联盟俱乐部踢了29场比赛，进了30个球，他的最近一次上阵是在上周西部半决赛3比5输给同城对手洛杉矶FC的比赛。

这名经验丰富的前锋已经暗示他可能在一月份回到西班牙，并且之前也承认他愿意加盟意甲豪门那不勒斯，但是他的下一个目的地还没有决定。

重返老特拉福德也在他的考虑之中，他在穆里尼奥手下两年里赢得了曼联球迷的喜爱。

因斯曾在1989年到1995年为红魔效力，他很乐于看到这位瑞典球星无视所有其他的邀请，在梦幻剧场签下一份短期合同。

因斯说：“伊布拉希莫维奇似乎很想回到西班牙，而他一直被传会留在大联盟，甚至加盟珀斯光荣。”

“但是我认为，如果他愿意，回到老特拉福德将是最好的选择。”

“他会很好地教导所有这些索尔斯克亚想要带进来的年轻球员，他无论是在球场上还是在场外都有着不可思议的影响力。”

“他们需要一个能掌控更衣室的人，一个真正的领导者，他适合这个角色。他可以向年轻球员们展示怎么做，他会是曼联更衣室的教父。”

这位前曼联中场继续表示他相信伊布拉希莫维奇是目前索尔斯克亚的“完美人选”，同时否定了对尤文图斯前锋曼祖基奇的追逐。

因斯补充说：“你知道他不可能每场比赛都打90分钟，但他是一个致命的得分手，这只是一份短期合同，你知道他要做什么，那就是为你进球。如果你让他上场15到20分钟，他就会破门。”

“我们知道曼联一直难以创造机会而不是难以取得进球——他是完美的人选。他是一个完全不同的前锋，无论他们现在有什么。”

“我知道一直有关于曼朱基奇的讨论，但我个人不太赞成，但在一小段时间内，我不明白你为什么不接受伊布，安马夏尔因伤缺阵，林加德德状态不稳定，签下他可以让拉什福德的压力不断减轻。”

自2013年弗格森爵士离队以来，曼联经历了一段令人沮丧的过渡期，而在2019- 2020赛季开局不利的情况下，曼联在英超积分榜排名第七。

因斯认为伊布的回归对球迷来说是一个很好的“鼓舞”，并暗示这名前瑞典国脚在职业生涯的这个阶段不会得到更好的报价。

“这对球迷来说也是一个巨大的鼓舞。他们会喜欢的，对伊布的回归感到兴奋。在过去的几年里，俱乐部里充满了绝望和沮丧，但他不属于其中，你可以想象，如果球迷们知道他要回来，会有多么兴奋。”

“所有的年轻球员都会争先恐后地请教他，因为他们知道俱乐部里有伊布存在。对我来说，如果索尔斯克亚继续走那条路，这似乎是很容易决定的事。在他职业生涯的这个阶段，他不会去到比曼联更大的俱乐部，这是肯定的。”