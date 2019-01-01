因斯厌倦索肖频频怀旧：弗格森不是曼联的教练

这位前红魔球员批评了主教练在俱乐部管理，认为他们必须向前看，而不是回顾过去。

因斯表示对索尔斯克亚的怀旧态度感到“厌倦”，他坚持认为曼联主教练必须摆脱弗格森的阴影。

在穆里尼奥去年12月被解职后，索尔斯克亚带领球队经历了一段令人印象深刻的过渡时期，他上个月被永久任命为主教练，但近九场比赛遭遇七次落败引起了质疑。

曼联在周三以0比2的比分被邻居兼卫冕英超冠军曼城痛击，使得红魔离前四名差3分。

因斯在曼彻斯特期间赢得了两个英超冠军和10座奖杯，他批评了索尔斯克亚的做法，以及他复制前主教练弗格森的决心。

因斯表示：“索尔斯克亚需要忘记弗格森爵士——他现在是曼联的主教练。我们已经尝试了这种很好的管理方法，比如索尔斯克亚给负责茶水的女同事送巧克力，并尝试复制弗格森爵士做过的事情。”

“这都是过去的事了，我们需要从现在开始。所有这些“传奇奥莱”的东西——是的，他在1999年的欧冠决赛中攻入制胜球，我们知道。但他现在不仅是一个传奇——他是曼联的主教练。”

“反反复复地谈论他将如何以‘弗格森的方式’去做这件事是毫无意义的。这让我很头疼，我知道其他人也有同感。弗格森不再是主教练了——这很简单。”

“毫无疑问，如果奥莱遇到麻烦，他会帮忙的，但我已经厌倦了，他是主教练，他必须忘记过去，意识到弗格森不再是主教练了，他自己才是。”

因斯补充道:“我正在关注俱乐部的未来，我真的很担心，他们距离很多球队都很远很远。为什么这些球员在奥莱刚执教时表现得那么好，现在却不是？没有个性，没有领导力，没有欲望，但是教练也必须激励球员，这些都是几周前表现出色的球员。”

因斯对索尔斯克亚的管理表示质疑：“在他被任命为主教练之前，我就打过电话，并坚持了这个观点，而我说的是对的。我希望他成功，但是我不认为他有能力做这项工作。这是一项巨大的重建工作。球队需要的球员会愿意来到曼联在他手下踢球吗?我不确定。这与瓜迪奥拉和克洛普试图吸引球员是不同的。”

“事实上，他们应该等到赛季末再给他正式任命。不应急于任命他，但每个人都沉浸在喜悦之中，用心灵而不是头脑思考。如果你现在去董事会问他们是否应该给他这个职位，我想我们知道他们会怎么说。”

因斯继续说:“每个人都加入了奥莱的浪潮之中，现在我们看到了后果。齐达内当时是可以被签下的，在我看来，波切蒂诺是带领曼联前进的最佳人选。不管我是对是错，我都有权表达自己的想法。”