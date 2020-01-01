因斯：博格巴不是曼联核心 他后悔回归红魔

这位前中场球员说，曼联需要消除博格巴带来的负面干扰。

保罗·因斯认为，保罗·博格巴对成为曼联的核心并不感兴趣，他可能后悔以8900万英镑的价格回到老特拉福德。

这位前红魔球星告诉Paddy Power：“从穆里尼奥和他发生口角的那一刻起，我就一直觉得博格巴想要离开。”

“所有这些猜测似乎只有一个结论。他现在的情况是他需要赢得球迷的支持，但我不确定他是否想这样做，我也不确定球迷是否希望他这样做。球迷们已经受够了他，也受够了目前的形势。”

“曼联的表现如此不稳定，关于索尔斯克亚的讨论如此之多，他们最不需要的就是对博格巴的猜测。他只需要站出来说他在哪里。”

“但是，正如我们所看到的，他躲在米诺·拉伊奥拉背后，而不是自己说出来。事实上，甚至允许他的经纪人出来说他所有的东西都是荒谬的。如果那是我的经纪人，而他出来说了他所有的事情——我就会立刻摆脱他。”

因斯补充说：“博格巴并不是球队的核心，所以让他走吧。很明显他后悔回到老特拉福德。事实是，当博格巴踢得很好的时候，奥莱是不可能放弃他的。真的，他本应该是球队的核心。”

“他应该让球队围绕他而建，让他能成为主力而感到兴奋，但我觉得他似乎对此不感兴趣。他并不在乎成为曼联的队长。成为这个俱乐部的领袖并不能使他兴奋。”

“感觉好像我们都相信他会回到曼联。但这对他来说从来没有发生过，是吗？”

“这不是他或俱乐部想要的结果。我想说，他现在后悔了。”

关于现在需要做什么，因斯说：“奥莱说过他一直在等博格巴过来和他说话。但不应该是这样的，应该是奥莱找他，问他对俱乐部的未来有什么打算。作为一个主教练，他应该问他发生了什么，他的问题是什么。”

“你说弗格森会这样处理吗？不可能——他会把博格巴拉进去，然后决定他是否想把这个消息传递给球迷和媒体。”

“真正令人沮丧的是，我们已经听说过几次博格巴想离开的消息，但他仍然在这里。除非有人愿意以曼联想要的价格来买他，如果他还在受伤，他这个月底还会在那里。这是一个恶性循环。”

“我不相信一月份他会去任何地方。他想要离开，是的，但实际上我不知道谁想要他。”

“现在，我觉得这一切都是为了博格巴。曼联从来没有，也不应该仅仅为了一个人。这是为了成为一支球队，而不是保罗·博格巴现在想要的。”