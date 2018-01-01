因斯：克洛普还需补强锋线 桑乔值得密切关注

前红军中场球员认为，应该在未来的一段时间对多特蒙德球员的追逐做好准备，一月份的首要任务是增加火力。

保罗·因斯说，利物浦应该考虑一下桑乔的未来，但是一名新的前锋被认为是克洛普在一月转会窗口上的首要任务。

红军有望在冬季招募新的成员，他们的主教练已经为可能的新成员敞开了大门。

但是，目前德甲领头羊多特蒙德的英格兰国脚不太可能出现在转会名单上。

然而桑乔在未来可能会成为英超球队的目标，利物浦已经被要求确保他们在任何时候都能加入到这个竞争队伍之中。

前红军中场因斯在接受采访时说：“我认为当你看到桑乔的时候，不要太过激动。他只有18岁。

“我们不想让这些球员变得比现在更好，他们还年轻，还有很长的路要走。”

“作为一个国家，我们倾向于从这么年轻的时候就把人培养起来，然后再把他们打倒。”

“我觉得桑乔的表现很好，他很勇敢地做出了去德国踢球的决定。

“他需要一直打比赛，直到19或20岁。”

“那么也许利物浦应该开始关注他了。不仅是他，（在德国）还有其他孩子做得很好。”

桑乔可以作为一个备选在以后的日子里继续追逐，因斯认为利物浦应该在未来几周内寻找更多的火力攻击点。

红军目前有很多进攻威胁，但是像萨拉赫和菲尔米诺这样的球员还需要掩护。

关于克洛普应该带来什么，因斯说:“我觉得他可能需要另一个前锋，我真的这么想。”

“在一月得到最好的球员总是很难的。最好的球员通常也不会在这个时候想要离开。”

“但你会想，如果萨拉赫受伤了，谁来顶替他呢?”

“斯图里奇有时候能顶上，但并没有真正做到这一点。”

“我认为，作为一名教练，你总是希望改进球队。”

“我认为，如果他们能像曼城和曼联那样夺得冠军——他们会做到的，将会引进更多的新面孔来提升球队。”

“这是令人兴奋的。每个人都认为曼城会赢，但是利物浦现在却在榜首位置。”

克洛普的球队目前在积分榜上名列前茅，并且已经保持了18场不败，目前以领先卫冕冠军曼城4分的成绩进入了繁忙的节礼日赛程。