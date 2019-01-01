因斯：价格太疯狂 曼联不会为赖斯出价八千万镑

前红魔球员认为英格兰中场还没有足够的实力加盟老特拉福德。

保罗·因斯表示，曼联不应该签下8000万英镑身价的德克兰·赖斯，因为他作为一名球员还未完全成长。

自从上赛季在伦敦取得突破后，西汉姆中场就一直被认为是梦剧场的目标。

据报道，在经历了赛季最糟糕的开局后，红魔希望加强阵容，前曼联球星因斯认为赖斯不是答案，并建议他暂时留在铁锤帮。

“人们只是为了说而说。我不认为（曼联）现在会在德克兰·赖斯身上花8000万英镑，这是肯定的。”

“你要记住他是一名中卫，也是一名中场球员，我今年看了很多他的比赛，他还有很长的路要走。我认为西汉姆是他正确的俱乐部，他每周都在打比赛，这很重要，我认为他身边有对的人，比如马克·诺布尔，他在那里已经很久了，所以他会学到很多。”

在英格兰之前的四场欧洲杯预选赛中，赖斯已经首发了三场，但在上一场对阵保加利亚的比赛中，他却没有上场。

然而，因斯坚持认为这个20岁的球员还远未完成成长，他距离目前的估值还有差很远。

“但别再报出这些荒谬的价格了，这太疯狂了，真的。”他说：“也许两三年后吧，但他仍有很多东西要学，他仍需成长，变得更有力量，在球场里更快地来回奔跑。”

“这将随着他身体的进一步发展而到来，但他仍然需要把自己放在禁区里，需要进球。这将价值8000万至9000万英镑，所以如果他能随着年龄的增长学习到这一点，为什么不呢？”

西汉姆目前在英超积分榜上排名第八，如果在周六早场的比赛中取得胜利，他们的排名可能会上升到第四。