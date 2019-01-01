因斯：买不了莱万和凯恩 那你卖什么卢卡库？

前红魔中场对于球队出售卢卡库的决定感到吃惊，他认为索尔斯克亚并没有为此做好准备。

这个夏天，红魔用26岁的比利时前锋向国米换到了7500万英镑。不过在先后将卢卡库和桑切斯送到梅阿查之后，索尔斯克亚并没有就锋线位置进行引援。

因斯认为这不是一个正确的决定，他认为老特拉福德目前在攻击区域缺乏应有的强度。

这位前红魔中场告诉Paddy Power：“当你看着现在的曼联，你就会想，马夏尔应该会打入更多进球，你就会想拉什福德会打入更多进球。”

“丹尼尔-詹姆斯，他做得非常棒，还有林加德。所以如果你可以指望这三四个人来分摊进球任务，如果他们每个人赛季进球数能够达到12或者14个，那这个赛季球队就没问题了。”

“但他们没有。拉什福德上赛季的英超进球数才10个，这还是除了卢卡库以外全队最高的。”

“所以，但你看看，比如阿圭罗，凯恩，奥巴梅扬或者拉卡泽特，你看着这些赛季进球数超过25的球员，曼联现在没有这样的人，但之前他们有卢卡库。”

“想要获得这样的前锋并不容易，他们又不是树上长的。”

“索尔斯克亚能去拜仁买莱万吗？不行。那能去热刺买凯恩吗？大概也不行。”

虽然威尔士新援詹姆斯初来乍到就贡献了四战三球的喜人成绩，但红魔在首轮英超4-0大胜切尔西后，至今没有迎来他们新赛季的第二场胜利。本周，他们的对手将是罗杰斯率领的蓝狐。