因为这是曼联 基恩：击败利物浦不算爆冷

一名红魔的传奇人物相信他的老东家“完全有能力”在本周末的安菲尔德取得一个积极的结果。

根据罗伊·基恩的说法，曼联击败利物浦并不会是爆冷，他认为索尔斯克亚的球队将会充满信心的进入比赛。

利物浦在本赛季21场联赛中赢了20场，目前在英超积分榜上以13分的优势高居榜首。

他们唯一一次失分是在10月份的老特拉福德，当时红魔1-1战平利物浦，此后他们又连续收获了12场胜利。

与之形成鲜明对比的是，曼联在积分榜上排名第五，落后利物浦27分，下赛季的冠军联赛资格仍需艰苦努力。

利物浦有望继续在周日向30年来的首个联赛冠军迈进，但是基恩否认了曼联在安菲尔德处于劣势的说法。

索尔斯克亚的球队刚刚在老特拉福德1-0击败狼队，进入了周中足总杯的第四轮，并且在本赛季对阵前六名的比赛中都取得过不错的成绩。

“爆冷这个词已经被提到了。曼联在对阵利物浦的比赛中取得一个积极的结果并不是爆冷。这是曼联。”基恩告诉天空体育。

“他们必须打得很好，尤其是门将，但他们绝对有能力取得一个积极的结果。”

“这将会非常困难，这是一场艰难的比赛。但是他们没有能力在安菲尔德得到一个结果的想法是荒谬的。”

当被问及担心利物浦会保护38场不败战绩，曼联是否可以原谅时，基恩回答说：“你可以利用这种恐惧，恐惧是比赛的一部分。”

“你总是害怕失败，但是曼联也需要一点信心。他们对狼队取得了非常重要的胜利。”

“我知道他们表现的不稳定，但是他们已经证明了他们可以取得结果，特别是在防守反击方面。”

“这将是非常困难的，因为利物浦正在飞升，但希望曼联至少可以去尝试一下。”

如果曼联能够击败利物浦，他们将离冠军联赛的最后一个席位仅差2分。

索尔斯克亚将会在周三晚上开始为他的球员们备战另一场英超联赛，届时伯恩利将会来到老特拉福德。