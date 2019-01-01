回敬“梦想中的队友” 齐达内大赞瓜迪奥拉最佳

皇马主帅对于自己在曼城的同行致以了最高敬意，两支球队将在接下来的欧冠16强战中相遇。

明年2月26日，欧冠16强战首回合的比赛，齐达内的球队将在伯纳乌迎来英超卫冕冠军的挑战。

瓜迪奥拉在知晓抽签结果后表示，与齐达内一同站在边线将是一种“特别的”体验，毕竟在球员时代，这位前巴萨球员就曾希望能够与皇马名宿成为队友。

而齐达内也回敬了这份恭维。在与毕尔巴鄂的西甲赛前新闻发布会上，法国人称赞瓜迪奥拉为“世界最佳主帅”。

齐达内在周六说道：“是的（这会很特别）。我与他对抗过很多次。”

“作为球员和教练，我都非常尊重他。我认为他是世界最佳教练，他的职业生涯已经证明了这一点。”

“当然，我很希望与他见面，与他和他的球队交锋。不仅仅是我，是我们这里的所有人。”

齐达内在第一次入主伯纳乌时就带领白衣军团完成了欧冠三连冠的伟业，只有安切洛蒂和佩斯利能够与之并肩。但皇马主帅表示，奖杯并不是延续他教练生涯的动力。

“我不知道我的职业生涯能走多远。这要取决于我的感觉。我比较另类，能够吸引我的是，我每天与同事们的相处。我们可以期待，但我可以确定我不会干到60或者70岁。”

在四天前与巴萨的西班牙德比战中，费德里科-巴尔韦德给人留下了非常深刻的印象。但如果博格巴从曼联转会而来，乌拉圭中场子啊伯纳乌的前景显然令人担忧。

不过齐达内对此表示：“我只会谈论我自己的球员。他们做得很棒。费德是俱乐部的宝贵财产，我们都很高兴他是我们中的一员。”