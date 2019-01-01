回忆往事 杨曾对曼城利物浦的追求不屑一顾

红魔的坚定支持者承认早在2011年，当时曾拥有很多选择可以考虑，但是老特拉福德一直是他的首选。

阿什利·杨透露，在2011年签约曼联之前，他对曼城的对自己伸出的橄榄枝不屑一顾，对利物浦的接触也置之不理。

在沃特福德和阿斯顿维拉效力期间，这位英格兰国脚成为了一名炙手可热的球员。

英超各大俱乐部都渴望得到他，最终球员以1700万英镑(2200万美元)的价格加盟了老特拉福德。

杨已经为红魔效力了8年，出场超过250次，同时已经获得了英超冠军、足总杯、联赛杯和欧联杯的冠军。

然而，他本可能会成为曼联劲敌队中的一名球员，西北地区的重量级人物向他投来了赞许的目光。

杨在曼联的官方播客上说：“当时我和阿斯顿维拉的主席兰迪·勒纳谈过，他非常希望我不要离开。”

“我想在2010年离开。当我第一次来的时候，我们说过(目标)是进入前四。我们做不到，我们觉得事情没有发生，事情开始变糟。”

“兰迪从一开始就在我身边，我觉得我欠他的，所以我就多待了一年。”

杨还谈到了事情的进展：“我的经纪人打电话给我说:‘听着，你的合同快到最后一年了，有几支球队在等着你。’”

”他说利物浦。我们已经和曼城谈过了。然后他说曼联也有兴趣。我问他：‘我什么时候会见弗格森爵士？笔在哪里？’我没有别的地方想去。”

“俱乐部的历史，这里的球员，他们取得的成就。对我来说，那就是我想去的地方。”

“我想去那里，把我的名字留在这个俱乐部，为世界上最大的俱乐部效力。但是我的经纪人说……我们甚至连利物浦都没见过！”

杨后来见到了弗格森，与这位传奇曼联老板的讨论进一步说服了他，老特拉福德是唯一可以去的地方。

这位34岁的球员说:“我一直记得在伦敦与爵爷的会面。我想那大概是两个小时的会议。十分钟的时间里我们谈论足球，其余的是马和酒！这是老板头戴光环的那种地方之一。”

“他向我挑战，说你要么失败，要么成功。基本上就是这样，你每天都会面临挑战。这就是我想要的。

“最终，决定权在我，只要我能在这里签字，我就想签字。”