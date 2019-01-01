回归首秀当上队长 卡索拉惊呼梦想成真

卡索拉帮助西班牙取得4-1的大胜，赛后他称赞队友让比赛变得简单。

西班牙中场桑蒂·卡索拉在周五西班牙4-1击败法罗群岛的比赛中为队友们欢呼，并为自己能够戴上队长袖标而感到自豪。

这位34岁的球员在比利亚雷亚尔的出色表现为他赢得了三年半以来的第一场国家队比赛。

卡索拉在阿森纳的五年效力时光即将结束时，接受了两次跟腱炎的修复手术和植皮手术，他被告知可能再也无法正常行走了。

在签约比利亚雷亚尔之前，他错过了2017-18赛季，在那里他完成了惊人的康复，并于2018-19赛季在西甲出场35次。

他的表现令人印象深刻，以至于路易斯·恩里克给了卡索拉自2015年11月以来的第一个国家队召唤，他的回归证明是成功的，因为西班牙最终在客场收获大胜。

“和这些球员一起踢球很容易。”卡索拉说：“他们让我的比赛变得很容易。我很高兴能回到国家队。”

但是卡索拉承认这支排名102位的球队让西班牙队吃了一惊，尽管他们仅仅用了19分钟就取得两球优势。拉莫斯和纳瓦斯的进球帮助西班牙取得主动，但奥尔森一度为法罗群岛扳回一球。

下半场拉莫斯下场时，卡索拉戴上了队长袖标，这一举动打动了这位中场球员。“佩戴臂章是我实现的另一个梦想。”卡索拉补充说：“我很享受这次比赛，但对我来说最重要的是帮助球队。重要的是要赢。像这样的比赛……这些对手看起来很容易，但实际上并不容易。在他们的进球让我们感到恐慌之后，我们必须保持专注，最终我们取得了胜利。”

接下来，卡索拉和西班牙将在周一主场迎战瑞典。这场比赛是2020年欧洲杯预选赛F组的两支不败球队之间的对决。

“对瑞典的比赛将会很复杂，因为他们是一支优秀的球队。”卡索拉说：“但有了国内球迷的支持，我们很有信心。”