回归英超 埃弗顿官宣安切洛蒂入主古迪逊公园

这位前切尔西和巴黎圣日耳曼主帅在周末太妃糖和阿森纳的比赛前被正式官宣执掌古迪逊公园球场。

就在刚刚，埃弗顿官方正式宣布安切洛蒂将成为他们的下一站主教练。

这位近期刚刚被那不勒斯解雇的意大利名帅，已经被太妃糖选中成为了马尔科·席尔瓦在古迪逊公园球场的替代者，双方签下了一份2024年夏天到期的合同。

安切洛蒂在回归英超后第一时间表达了自己的喜悦之情，他告诉埃弗顿官网：这是一家拥有悠久历史和热情球迷基础的伟大俱乐部。

“埃弗顿老板和董事会拥有一个明确的目标，那就是取得成功和赢得奖杯。作为一名教练，这是吸引我的地方，我很高兴能够和俱乐部的每个人一起工作，帮助俱乐部实现这一愿望。”

“我从过去两周球队的表现中看到了球员们的能力。邓肯·弗格森带来的成功战绩是他的一大功劳。他所拥有的强大的组织能力，良好的纪律性和正确的动力是足球的一些关键因素，我很高兴他将成为我团队中的一员。”

埃弗顿足球总监马塞尔·布兰茨也发表了一份官方声明，欢迎安切洛蒂加盟埃弗顿，他坚称这位意大利名帅是完美人选，他一次又一次证明了自己知道如何打造一支赢得奖杯的球队。

“经过董事会的严格审查后，现在我们很高兴地欢迎安切洛蒂来到埃弗顿，他是世界足坛最优秀的教练之一，也是一位公认的赢家，在欧洲各大联赛都取得了令人瞩目的成就。”

“这对董事会来说是一个明确而令人兴奋的决定，这是一个大家一致同意的选择，我们在整个选帅过程中都是完全团结一致的。”

“卡尔洛一次又一次证明了，他知道如何去建立一支赢得冠军的球队。我们和球迷们为他在未来几年带领球队而感到兴奋，我们都非常期待和他的合作。”

安切洛蒂对英超并不陌生，他曾在2009-2011年执教切尔西期间在这里赢得了巨大成功，第一个完整赛季就赢得了联赛冠军和足总杯冠军。

这位现年60岁的教头拥有足球界最好的履历之一，他曾执教过尤文图斯、AC米兰、巴黎圣日耳曼、皇家马德里和拜仁慕尼黑。

安切洛蒂是足坛历史上仅有的三位三次赢得欧冠冠军的教练之一，他在那不勒斯的最新表现是他执教生涯中罕见的低谷。

这位经验丰富的战术家上赛季带领意大利劲旅赢得了意甲亚军，但在2019-20赛季，由于战绩不佳，他被俱乐部解除了主帅职务。

邓肯·弗格森将作为临时主帅负责今晚埃弗顿对阵阿森纳的比赛，安切洛蒂的统治将从下周正式开始。