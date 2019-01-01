回归英超 埃弗顿官宣安切洛蒂入主古迪逊公园
就在刚刚，埃弗顿官方正式宣布安切洛蒂将成为他们的下一站主教练。
这位近期刚刚被那不勒斯解雇的意大利名帅，已经被太妃糖选中成为了马尔科·席尔瓦在古迪逊公园球场的替代者，双方签下了一份2024年夏天到期的合同。
安切洛蒂在回归英超后第一时间表达了自己的喜悦之情，他告诉埃弗顿官网：这是一家拥有悠久历史和热情球迷基础的伟大俱乐部。
“埃弗顿老板和董事会拥有一个明确的目标，那就是取得成功和赢得奖杯。作为一名教练，这是吸引我的地方，我很高兴能够和俱乐部的每个人一起工作，帮助俱乐部实现这一愿望。”
“我从过去两周球队的表现中看到了球员们的能力。邓肯·弗格森带来的成功战绩是他的一大功劳。他所拥有的强大的组织能力，良好的纪律性和正确的动力是足球的一些关键因素，我很高兴他将成为我团队中的一员。”
埃弗顿足球总监马塞尔·布兰茨也发表了一份官方声明，欢迎安切洛蒂加盟埃弗顿，他坚称这位意大利名帅是完美人选，他一次又一次证明了自己知道如何打造一支赢得奖杯的球队。
“经过董事会的严格审查后，现在我们很高兴地欢迎安切洛蒂来到埃弗顿，他是世界足坛最优秀的教练之一，也是一位公认的赢家，在欧洲各大联赛都取得了令人瞩目的成就。”
“这对董事会来说是一个明确而令人兴奋的决定，这是一个大家一致同意的选择，我们在整个选帅过程中都是完全团结一致的。”
“卡尔洛一次又一次证明了，他知道如何去建立一支赢得冠军的球队。我们和球迷们为他在未来几年带领球队而感到兴奋，我们都非常期待和他的合作。”
安切洛蒂对英超并不陌生，他曾在2009-2011年执教切尔西期间在这里赢得了巨大成功，第一个完整赛季就赢得了联赛冠军和足总杯冠军。
这位现年60岁的教头拥有足球界最好的履历之一，他曾执教过尤文图斯、AC米兰、巴黎圣日耳曼、皇家马德里和拜仁慕尼黑。
安切洛蒂是足坛历史上仅有的三位三次赢得欧冠冠军的教练之一，他在那不勒斯的最新表现是他执教生涯中罕见的低谷。
这位经验丰富的战术家上赛季带领意大利劲旅赢得了意甲亚军，但在2019-20赛季，由于战绩不佳，他被俱乐部解除了主帅职务。
邓肯·弗格森将作为临时主帅负责今晚埃弗顿对阵阿森纳的比赛，安切洛蒂的统治将从下周正式开始。