回归祖国 阿尔维斯自由转会圣保罗

这位经验丰富的右后卫在离开法国后与巴西豪门签订了一份合同，合同截止到2022年12月。

圣保罗已经确认了前巴黎圣日耳曼后卫和巴西球星达尼·阿尔维斯的签约。

周四公布的消息称，阿尔维斯已经与巴西豪门俱乐部签订了一份合同，合同有效期到2022年12月。

这位36岁的球员于2002年从巴伊亚加盟塞维利亚，首次来到欧洲。

阿尔维斯曾与前巴塞罗那俱乐部和英超联系在一起，然而，这位经验丰富的球员选择回到巴西，因为他的目标是2022年卡塔尔世界杯。

俱乐部主席卡洛斯·席尔瓦在一份声明中说:“丹尼尔·阿尔维斯是球队管理层对圣保罗的愿景的体现，他是世界上最优秀的球员之一，他的职业精神、坚定的决心以及对冠军和胜利无尽的渴望得到了人们的认可。他也是一个积极参与社会活动的公民，对我们的国家充满热情。因此，圣保罗在每一条可能的战线上都取得了胜利。有一天我告诉丹尼尔，他会来圣保罗踢球，那是他心中的俱乐部。今天，我怀着无比的喜悦和自豪，信守了这一承诺。”

今年7月，阿尔维斯作为队长带领巴西队在自己的主场赢得了美洲杯，他的职业生涯收获了40座奖杯。

这名老将的转会是在圣保罗的推特账户上发布的一段视频中宣布的，这名后卫表达了他对回到祖国为他小时候支持的俱乐部效力的兴奋之情。

阿尔维斯说:“我可以选择其他任何一支球队。但我选择回到巴西，回到我的国家，回到我的人民身边。去我喜欢的俱乐部。这是不真实的，但我在这里!”

俱乐部还在推特上宣布，阿尔维斯将在他的新俱乐部身穿10号球衣。

上周，阿尔维斯在Instagram上发了一条半开玩笑的帖子，问他应该把简历发到哪里，因为他正在寻找新的球队。

但是阿尔维斯现在已经回到了他的祖国，在那里他将在17年来第一次效力巴西俱乐部。