回归祖国 菲利佩·路易斯确认加盟弗拉门戈

这位33岁的左后卫在同意加盟巴甲弗拉门戈，他希望在自己的祖国结束自己的职业生涯。

菲利佩·路易斯证实他将加盟巴西弗拉门戈队，此前这位后卫在周日与马德里竞技告别。

这名33岁的球员与西甲球队的合同在今年夏天到期，近几个月来，他一直与几家俱乐部联系在一起，包括巴黎圣日耳曼和狼队。

但是这名左后卫看起来要回到他的祖国了，因为有报道称他已经和弗拉门戈签订了一份为期两年的合同。

在周日万达大都会球场的一次活动上，他确认了转会的消息，承认他想在巴西度过他的职业生涯。

“我从小就是弗拉门戈的一员。”这名后卫说：“离开马竞不是一个容易的决定，但我想在巴西结束我的职业生涯。”

他最初是在2010年从拉科鲁尼亚加盟马竞的，并在2014年转会切尔西之前获得了西甲冠军、国王杯冠军、欧罗巴联赛冠军和欧洲超级杯冠军。

这位前费古伦斯球员没能打入切尔西首发阵容，一年后回到了西班牙首都，继续他的成功，他又一次赢得欧罗巴联赛冠军，并在欧冠决赛中第二次出场。

总的来说，菲利佩·路易斯已经为床单军团效力了333场比赛，赢得了7座奖杯，他表态将来会回到俱乐部。

“我很荣幸能成为这个俱乐部最好时代的一部分。”他说：“我想感谢所有人。我们享受着美好的时刻。今天是快乐的一天，因为我为俱乐部付出了我的一切。在卡尔德隆球场踢球，享受万达大都会的第一年是独一无二的。我将来还会回来，这只是作为一名球员的告别。”

与此同时，马竞队长科克对他的前队友充满了赞扬，他感谢他帮助球队取得的成功。

“我想感谢你为马竞所做的一切。”科克说。“你是世界上最好的左后卫之一，也是马德里竞技历史上最好的左后卫之一。我会非常想念你的。”