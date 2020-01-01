回归球场倒计时 曼城球星萨内更新伤病情况

这名德国边锋在社区盾杯比赛中遭遇了膝盖韧带受伤，不过近期他表示自己已接近复出。

勒罗伊·萨内表示，他已经准备好回归曼城，再次代表球队在球场上征战了。

这位德国边锋在2019年8月社区盾对阵利物浦的比赛中遭遇了膝盖韧带伤病。漫长的恢复之路已经让他缺席了8个月的比赛，他何时能获准重返赛场还有待确定。

萨内相信，如果曼城在2019- 2020赛季能够顺利完成比赛，他应该能赶上比赛，不过自己其实并不急于复出。

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他告诉德国足协官方网站:“在受伤这么久之后，我不想一复出直接去一线队踢正式比赛，而是花时间进一步锻炼身体。”

“这就是为什么我建议我应该先从青年队踢起，这样我就可以逐步适应比赛的节奏，很多人对此都很惊讶。但对我来说，这是合乎逻辑的第一步，这是我从一开始就计划要做的事，我也是这么告诉教练的。”

“总的来说，我感觉很好，一切都在正轨上。我正处于复出的边缘。我还需要一到两场比赛才能完全恢复状态，这样我才能恢复信心，这是非常重要的。”

他补充道，自己对不能重返曼城一线队感到沮丧，但他也承认必须把全球健康问题放在首位。

萨内表示：“我说过我即将复出，我已经为此努力了好几个月。然而，我现在必须继续等待，因为我知道还有更糟糕的事情在发生。比如，新冠病毒疫情的爆发。”

“现在我们只能等待形势缓和下来，我们都要相信专家，保持耐心，因此我每天都在为未知的日子做准备。”

“每一次受伤，每一次做准备，你都要给自己设定一个目标。但不幸的是，目前我们只能等等看。5月份联赛能够重开吗？还是6月份？现在没人能回答这个问题。”

当谈到尚未完成的比赛时，许多人都有着不同的意见。而萨内一直被与拜仁联系在一起，他自己也承认目前很难判断比赛是否真的能顺利踢完。

他表示：“你每天都会读到不同的消息，甚至连专家的意见都是不统一的，所以对我来说很难做出判断。”

“我能说的是，我真的很想念足球，希望能尽快回到赛场。不过我们别无选择，只能去相信专家，并做好准备，迎接重新开始的时刻。”

“如果这种情况继续下去，那么我们可能不得不在空场的情况下踢比赛，不过这也没有关系。重要的是，我们要找到解决问题的方案，而不是轻视人们的健康。纯粹从体育的角度来看，如果这个赛季还能以某种方式结束，那当然是最公平的。”