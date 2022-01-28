回归母队？消息称狼队边锋特劳雷将转会巴萨

据报道，巴塞罗那希望截胡热刺，签下狼队边锋阿达马-特劳雷。巴萨现在正在拼凑一个租借方案，将这名前拉玛西亚学院的毕业生带回球队。

最近一段时间，这位速度飞快的西班牙国脚边锋一直转会绯闻缠身，人们对他将在狼队继续效力多久产生了质疑。

此前人们认为他会加盟热刺，继续在英格兰踢球，但从现在的情况来看，他可能返回西班牙。

The Athletic表示，巴萨正在寻求租借特劳雷，租约中包含3500万欧元的买断条款。

这意味着热刺将在追逐战中失败，他们将再次错过这位追求多年的球员。

据了解，特劳雷与热刺谈判破裂是因为他不想在孔蒂手下踢边翼卫，他倾向于踢更靠前的位置。目前他还没有与巴萨签下任何东西，但双方的谈判已经取得积极进展。

特劳雷现在只剩下18个月合同在身，狼队不得不将他出售套现，以避免到时人财两空。

狼队主帅布鲁诺-拉格最近在接受采访时表扬了特劳雷，他说道：“我们拥有一个顶级球员，一个很棒的家伙，有时候足球就是生意，我还记得热刺赛季初的时候是怎么保护凯恩的。”

“我们也会保护自己的球员，因为我们很信任特劳雷。那是生意，不是我关心的事情，但我会保护我的球员，他们在我心中有很高的价值。”

“特劳雷是一个团队型球员，他非常职业，是一个很棒的人，我对他非常满意。”

热刺此前一直在追求特劳雷，有消息称他们在本月初开出的1500万英镑报价被狼队拒绝。但在那之后热刺没有放弃并一直加码，直到最终谈判破裂。

特劳雷曾在2013-14赛季和2014-15赛季为巴萨在正式比赛中出场4次，2015年8月他转会加盟维拉，并在2018年转会狼队。