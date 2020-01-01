回归意甲？曼朱基奇证实已与卡塔尔豪门协商解约

这名经验丰富的克罗地亚前锋在去年12月刚刚签约后，结束了自己在中东的时间。

克罗地亚前锋马里奥·曼朱基奇证实自己已经终止了与阿尔杜海勒的合同，恢复了自由身。

这名34岁的球员在去年12月才转会到这家卡塔尔豪门，此前他在尤文图斯赢得了四次意甲冠军和三次意大利杯冠军。

然而，曼朱基奇在推特上宣布，经过双方同意，他终止了自己与杜海勒的合同，并补充道:“我感谢在卡塔尔受到的信任和热情款待，我希望俱乐部和球队在未来一切顺利。”

其他球队

这位前锋在去年10月曾与曼联联系在一起，而在转会卡尔塔豪门之后，他总共出场10次，并斩获了数粒进球，其中最引人注目的是在亚冠联赛对波斯波利斯的比赛。

尽管他在卡塔尔明星联赛中出场5次，但他始终未能打破联赛进球荒。

回到意甲是一个可能的选择——有野心的贝内文托对他表现出了一定的兴趣，还有传闻说AC米兰是他的潜在下一站，与此同时，他还与土耳其的加拉塔萨雷和费内巴切有所传闻。

在成功的效力于尤文图斯之前，曼朱基奇曾在德甲拜仁慕尼黑和沃尔夫斯堡踢过球，他在那里赢得了2013年的欧冠冠军，还在西甲马德里竞技踢过一个赛季。

这位经验丰富的前锋，曾两次获得克罗地亚足球先生，在2017年的欧冠决赛中，他在尤文图斯对皇家马德里的比赛中，凭借一记倒挂金钩，成功赢得了欧足联当赛季的最佳进球。

事实上，他已经证明了自己是一位真正的大场面战胜，在2018年俄罗斯世界杯决赛中为克罗地亚打入进球，尽管最终克罗地亚依旧以4比2的比分输给了法国。

2018年退出国家队之前，曼朱基奇总共代表国家队出场89次，打入33击进球，只有苏克的国家队进球数比他多。