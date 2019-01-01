回归在即 兰帕德同意切尔西合同

在关于个人条款和幕后工作人员的谈判取得突破后，下一任蓝军主帅即将宣布。

弗兰克·兰帕德已经同意了一份在斯坦福桥的合同，而在德比郡允许他缺席季前热身赛的第一天以完成这笔交易后，切尔西即将宣布一项声明。

切尔西将以400万英镑(合506万美元)买断兰帕德与德比郡最后两年的合同，以替换两周前加盟尤文图斯的前主教练毛里齐奥·萨里，这笔交易价值超过500万英镑(合6.32美元)。

41岁的他将回到曾经效力13年的俱乐部，他在649场比赛中打进211球，这是俱乐部历史上最成功的时期。

兰帕德在那段时间里获得了3次英超冠军，1次冠军联赛冠军，4次足总杯冠军，2次联赛冠军和1次欧罗巴联赛冠军。他还在2005年金球奖上位列第二，仅次于罗纳尔迪尼奥。

据了解，兰帕德将带着德比郡的工作人员回到蓝军，前蓝军中场球员乔迪·莫里斯在与他在德比郡共事后成为他的助理教练。前蓝军教练克里斯·琼斯也将回归，而性能分析主管史蒂夫·兰兹也被认为是与西伦敦球队进行过谈话的6到8名幕后工作人员之一。

切尔西的青训主帅乔·爱德华兹将随着兰帕德的到来而得到提升，这名年轻的教练和莫里斯在青训时就有着密切的关系。

切尔西的一些球员将在周三进行季前体检，其他参加过国际比赛的球员将在两周的假期后回来。

兰帕德将带领切尔西参加在都柏林、日本、德国和奥地利举行的七场季前赛，并将于8月11日在老特拉福德球场对阵曼联。

然而，由于国际足联对切尔西引进海外18岁以下球员的不当行为进行了处罚，因此他将不能申请新的签约。

切尔西并没有通过申请临时措施来要求冻结他们的转会禁令，但是他们已经直接对禁令提出了上诉，并且不太可能很快通过体育仲裁法庭进行听证。

马克莱莱预计将会回到俱乐部帮助放款部门的工作，而切赫作为技术和表现顾问的角色已经宣布回归。