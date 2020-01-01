回应默森质疑 穆里尼奥：哈里·凯恩在热刺进球并没有问题

这位葡萄牙教头用曾在自己手下踢球的顶级射手来回应默森的质疑，以证明凯恩在自己手下不会在进球方面遭遇问题。

何塞·穆里尼奥在周二热刺与西汉姆联的比赛前为自己手下的头号前锋进行了辩护，他坚持认为“哈里·凯恩没有问题”，因为自己有过和德罗巴、本泽马和伊布这样顶级前锋合作的经验。

阿森纳传奇保罗·莫森在天空体育的最新专栏中表示，他相信穆里尼奥偏爱的踢球风格会迫使凯恩考虑他在热刺的未来。

在分析了英格兰国脚在周五1-1战平曼联的低迷表现后，这位前枪手中场表示:“我认为他在赛季结束时会认真考虑自己的未来。”

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“我不认为他下赛季能通过穆里尼奥的希望的方式打进25-30粒进球。”

穆里尼奥在周一的赛前新闻发布会上直接回击了莫森，并公布了他在切尔西、国际米兰、皇家马德里和曼联执教时手下顶级前锋所取得的数据，证明了他能够最大限度地发挥顶级前锋的能力。

热刺主帅表示:“我对一些分析和评论感到有点奇怪，特别是这些分析和评论是保罗·默森发起的。我不得不说，我尊重很多像他这样的人，我非常尊重他，所以我想用友好的方式回答他的质疑，。”

“我认为他还没有准备好接受一个糟糕的回答，所以我尽量用一种友好的语气来引起人们思考。首先，哈里·凯恩踢了自己六个月来的第一场比赛，如果你去观察和分析这场比赛，你就会发现哈里·凯恩的表现并不比安东尼·马夏尔要差。”

“这是一场充满机会的比赛吗？他们在这场比赛中得到了很多机会吗？你认为我在比赛中的防守安排值得称赞吗？你会对曼联的防守和我们创造或者没有创造机会而赞扬吗？你必须以一种平衡的方式看待这一切。”

“哈里·凯恩有六个月没有踢过一场比赛，让他能够达到自己的进球记录对我来说其实并不难。你可以去看看数据，很容易就能看出他和我一起踢了多少场比赛，受伤前他踢进了多少球。”

“我这么说吧，有几位不那么糟糕的前锋和我有过合作。比如有一个叫德罗巴的家伙，他为我效力了四个赛季，他进了186个球——平均每个赛季46个。”

“我还曾拥有一个不那么糟糕的球员，他现在为尤文图斯踢球。他为我效力了三个赛季，进了186个球，平均每个赛季有56个进球。还有一个人也曾和在我手下踢球，他的名字叫做卡里姆·本泽马。”

“他为我效力了3个赛季，不过讨论不总是能够得到首发机会，因为当时的他还很年轻，在三个赛季里打入了78个进球，平均每个赛季进26个球。”

“我还和一个叫迭戈·米利托的球员合作过，他在我手下踢了一个赛季，进了30个球，赢得了三冠王。至于另一个家伙，他在我手下踢了一个半赛季，之外的时间一直处于重伤状态，这个家伙叫兹拉坦·伊布拉西莫维奇，是个高个子。他为我踢进了58个球，平均每个赛季29个。”

“亲爱的保罗，我非常尊敬你。我认为哈里·凯恩在我的球队里在进球方面没有任何问题，特别是当他身体健康、精力充沛，能经常参加比赛的时候，这就是我想对我非常尊敬的人说的话。”