回应转会与冲突 德拉克斯勒坦承愿意续约

巴黎圣日耳曼球星德拉克斯勒在采访中回应了近期的转会传闻以及与内马尔赛后发生冲突一事。

近期不断有媒体指出巴黎圣日耳曼球星德拉克斯勒受到了包括热刺、勒沃库森等俱乐部的关注，今夏离开王子公园球场或成为一种可能，不过球员本人在近日接受采访时对这一传言就行了辟谣。

“我并没有说过以及在巴黎圣日耳曼呆不下去了，恰恰相反，我在这里感觉很棒，能够上场踢球，有一位超级主帅，效力于一家超级俱乐部。”

“我和巴黎的合同只剩两年？有很多事情会在一夜之间就发生，不过我并没有感觉到有人要赶我离开，如果俱乐部愿意和我续约，我会听取他们的报价。”

除了回应自己的转会传闻，这位德国国脚还谈到了自己与内马尔发生争执的问题。在5月初巴黎圣日耳曼不敌蒙彼利埃的比赛后，够力足球法国站曾指出前沃尔夫斯堡球星与内马尔爆发冲突，但随后俱乐部官方予以了否认。

“我的确和内马尔发生过争执，不过这是一件在任何人身上都有可能发生的事。只是因为涉及到了他，才会被媒体大肆报道。”

“当你对一件事有不同意见时，你压根不会在意对面站得是谁。这件事发生在比赛日，当时我们都很生气，因此语气越来越冲，一句句话也就这么说出来了。”

“不过我们俩很快就恢复了平静，我不想去特别解释些什么，我只想说，我们那天在精神方面并没有达到最佳状态。”

2017年一月份，德拉克斯勒在与狼堡俱乐部矛盾不可调和的情况下选择加盟了巴黎圣日耳曼，在度过一段时间的低迷期后，他已经逐渐赢得了同胞图赫尔的信任。本赛季，他总共代表PSG在各项赛事中出场了46次，有5球8助攻入账。