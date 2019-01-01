回应纽卡传闻 杰拉德引用特朗普名言：假新闻

流浪者队主帅杰拉德借用了美国总统的词汇。

流浪者队主教练史蒂文·杰拉德从美国总统唐纳德·特朗普那里得到灵感，驳斥了他可能成为下一任纽卡斯尔联队主教练的谣言。

这位利物浦传奇人物与他的前主帅贝尼特斯最近离职的英超教练职位以及兰帕德重返切尔西后德比郡的主教练职位联系在一起。

但39岁的杰拉德引用了特朗普的名言，断然否认了他正在考虑转投泰恩赛德的猜测。

”假新闻。据我所知没有。”杰拉德在接受《苏格兰日报》采访时说。

在执教利物浦青年队之后，杰拉德于2018年5月在流浪者队获得了他的第一个成年队教练职位。

在伊布罗克斯执教的第一个完整赛季，他带领球队在联赛中排名第二，落后于同城对手凯尔特人9分，但领先第三名11分。

这位前红军中场球员现在正在为流浪者队备战欧联杯预选赛的两回合比赛，对手是直布罗陀的圣约瑟夫队。

如果流浪者获胜，他们还需要再击败两个对手才能晋级欧联杯正赛。

杰拉德并没有将比赛的晋级视为理所当然，但他表示，比赛的重点将放在球队的表现上，而不是直布罗陀的人造场地。

杰拉德说:“比赛有多难将取决于我们踢得有多好，我们能否取得进步也取决于抽签的运气。我们并不担心球场。考虑到我们去年在利文斯顿、基尔马诺克和汉密尔顿等地的比赛次数，我的球员应该习惯于人造场地。我们不会用这个作为借口，这是肯定的。到目前为止，我们已经看了圣约瑟夫的两场比赛。他们将得到很好的训练。我们总是很坦率地说，这是关于我们自己的事。”

对圣约瑟夫的第二回合比赛将于7月18日在伊布罗克斯进行。