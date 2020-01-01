回应库尔图瓦 巴萨主帅：我们会堂堂正正拿到冠军

巴萨主帅认为联赛应该恢复，球队会在这种情况下勇夺冠军。

巴塞罗那教练塞蒂恩表示，他不希望自己的球队在赛季被取消的情况下拿到西甲冠军。

塞蒂恩的言论是对皇家马德里门将库尔图瓦的言论做出的回应。库尔图瓦认为，如果因为新型冠状病毒疫情爆发而导致本赛季无法完成，那么加泰罗尼亚豪门被授予冠军就是错误的决定。

加泰罗尼亚豪门在意甲联赛中目前领先皇马2分，不过现在联赛还剩11场比赛要踢。尽管皇马目前排名第二，但比利时门将坚持认为他们的球队已经证明了自己要比巴萨更加强大，他们在本赛季的联赛中从死敌身上拿到了4个积分。

其他球队

巴萨主帅塞蒂恩同意比利时国脚的看法，认为如果无法恢复比赛，自己球队被授予联赛冠军奖杯并不是理想情况。

西班牙《每日体育报》援引他的话称:“我不想以这种方式赢得西甲冠军。尽管根据尝试来看，如果联赛不得不提前结束，那么以现在的排名来确定名次是合乎逻辑的。”

“尽管如此，我们希望的是完整的踢完这个赛季。我自己也想要完成联赛，我不想以这种方式取得冠军。”

西班牙政府已经允许俱乐部开始对球员进行新型冠状病毒进行测试，并允许他们在本周恢复个人训练，塞蒂恩麾下的球员们也在今天回到了巴塞罗纳。

这是西甲联赛恢复的一个阶段，不过即使联赛重开，所有比赛也将空场进行。目前还不清楚西甲赛事是否会很快回归，人们依旧担心这个赛季可能会被取消，因为不少人担心过早的恢复比赛会加剧新型冠状病毒疫情。

考虑到可能出现的“可怕”后果，塞蒂恩还在采访中表达了他们对重返工作岗位的担忧，而瓦伦西亚后卫加布里埃尔·保利斯塔则警告不要过早地让联赛回归。

在1月底西班牙当时出现新型冠状病毒疫情以来，已有超过2.5万人死于这场灾难。