回应巴克利罚失点球事件 威廉：我也要求过主罚

这位巴西人说他的队友告诉他对进球很有信心，但是他坚持说，尽管错失点球，他对这位英格兰人并没有恶意。

威廉已经证实，他曾要求主罚周二切尔西输给瓦伦西亚的欧冠比赛中，巴克利错失的这粒关键点球。

英格兰国脚巴克利在欧冠联赛主场0-1失利的比赛的第87分钟，点球射门高出横梁。

这名中场球员7分钟前才从替补席上出场，在与先发球员威廉和若日尼奥的辩论之后，才站上了点球点。

蓝军主帅弗兰克·兰帕德随后透露，巴克利一直踢点球的指定人选，但是经验丰富的边锋威廉希望能够得到这个机会。

威廉说：“他很有信心，我也要求去主罚。”

“但他也很有信心。但结果他没有打进。这种情况可能会发生在我或者其他任何球员身上，比如同样经常罚点球的约日尼奥。”

“他保持高昂的头很重要。当你赢了，你们一起赢，当你输了，你们也一起输。”

巴克利的错失和罗德里戈·莫雷诺早些时候为瓦伦西亚打入的入球让切尔西度过了一个艰难的夜晚，而在开赛仅仅15分钟后，梅森因腿部受伤一瘸一瘸地退出了比赛。

这个结果让兰帕德的队员们在下月客场挑战法甲球队里尔之前还有很多工作要做，而里尔在H组的另一场比赛中0-3负于阿贾克斯。

“我们期待一个积极的结果、”威廉说。

“我们本想在主场取得一场胜利，但不幸的是我们输了。我们还有五场比赛才能出线。我想我们当然有机会。”

“我们必须改进，我们必须昂起头继续努力。我们在前方拥有一切。”

切尔西接下来将在斯坦福桥与利物浦进行一场硬仗，状态良好的前锋塔米·亚伯拉罕希望在过去三场比赛中打进七粒英超进球基础上再有收获。

由于前阿森纳中场球员弗朗西斯·科奎林的恶意犯规而导致的受伤，目前还不清楚小将芒特会缺席多长时间。