回应不合传闻 穆里尼奥：我和恩东贝莱没有矛盾

这位热刺教头回应了媒体关于自己对恩东贝莱的不合传闻，他强调不使用这位中场是基于战术上的选择。

在热刺战胜西汉姆后，热刺主教练穆里尼奥淡化了自己与恩东贝莱不和的传闻。

恩东贝莱，去年夏天以5500万英镑的费用从里昂转会至热刺，而在周二2比0战胜西汉姆联的英超比赛中，他再次以替补的身份登场。

不过根据法国媒体的报道，这位中场球员已经与穆尼尼奥决裂，他不想再与这位葡萄牙教头合作了。

其他球队

然而，穆里尼奥否认了他们之间的不和，他在新闻发布会上表示:“不，我们之间并没有不合。坐在替补席上的有恩东贝莱，还有塞塞尼翁、阿尔德韦雷尔德以及维尔通亨，还有什么其他人？他们都没得到出场机会，不过这就是足球，对我来说，这什么都不代表。”

“我的替补席上有攻击手，拉梅拉和贝尔温，这两位伟大的球员可以帮助进攻，我们还有温克斯，他可以让我们的中场更稳定。现在可以更换5个人，很多人认为年必须用满这些名额，但实际上并非如此，主教练需要视情况而定。”

“我觉得球队表现得很好。我从来不相信2-0是一个完全安全的结果，因为对手为在全力以赴，一个进球就能改变我们的精神状态，可以让对手在最后几分钟得到需要的动力，所以我决定保持阵容的稳定，因此我只用了3个换人名额。”

穆里尼奥补充道:“这不仅仅是他一个人的问题，我努力为我的球队做出最好的选择，我不能使用12或13名首发会员。”

“有时我会向我的球员道歉，他们并不是我的第一选择，因为我看到了他们在训练中的表现，他们理应获得更多机会，但这两场比赛可能并不需要他们，我必须竭尽全力做好我的工作。”

由于托马斯·索切克的乌龙球和哈里·凯恩的射门，热刺目前排名联赛第七，落后第四名的切尔西6分。

穆里尼奥表示，他警告他的球员，在半场平局的时候，全取三分的重要性。

“西汉姆联的防守很稳固，上半场我们的表现不够好。我在中场休息的时候告诉球员，如果无法拿到至关重要的3分，我们争夺欧冠资格的目标就将成为泡影，

“不要认为如果我们不能赢得这场比赛，我们仍然会得到机会，因为今晚不是拿到三分就是零分，所以全取三分是最基本的，然后要做到不丢球。”