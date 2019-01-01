回家的诱惑 巴黎考虑租借巴卡约科一年

法国人此前曾表示希望为他的家乡俱乐部效力，后者正在考虑暂时引进这名24岁的球员。

巴黎圣日耳曼正在考虑租借切尔西中场球员巴卡约科一年。

这位24岁的球员在2017年转会到蓝军，成为当时俱乐部历史上第二昂贵的签约球员。他在斯坦福桥难以证明自己的身价，上赛季被租借到意甲的AC米兰。

这名前法国国脚在转会意大利后的最初状态仍然很差，但是他在随后的赛季中有所改善，尽管他没有得到圣西罗的永久转会。

巴卡约科最初是被萨里租借出去的，现在还不清楚巴卡约科是否会出现在新主帅弗兰克·兰帕德的计划中，但是他现在已经和回到自己的祖国的法甲冠军联系在了一起，至少是在一个临时的基础上，有消息证实巴黎圣日耳曼有意与他签订一份为期一年的合同。

巴卡约科此前曾强调，他打算在意大利租借期满后回到切尔西，但他也承认，他很愿意为家乡的俱乐部效力。

“是的，当然，有一天我想在巴黎踢球。”他告诉队报：“我不能撒谎。这对我和我所爱的人来说都很重要。我们是真正的巴黎人。我将回到切尔西。我还有一份三年的合同。我别无选择。我不知道在那之后会发生什么，但是我必须回到切尔西。这是我唯一知道的事情。”

他从雷恩开始他的职业生涯，巴卡约科随后转会到摩纳哥，在那里他在2016-17赛季的出色表现让他声名鹊起，帮助俱乐部获得了法甲冠军，同时也入选了欧洲冠军联赛年度最佳阵容。

周六在都柏林对阵波希米亚人的季前赛中，巴卡约科在下半场出场，预计他将成为球队的一员，在接下来的几天前往日本参加对川崎前锋和巴塞罗那的比赛。

切尔西在联赛的第一天客场挑战曼联之前，还准备了对阵雷丁、萨尔斯堡红牛和门兴格拉德巴赫的比赛。