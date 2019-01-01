回击穆里尼奥？索帅：球员强势从来不是问题

索尔斯克亚并不认为球员强势会为管理球队带来困难，但他承认时代已经改变，教练们应该采用不同的方式来对待球员。

穆里尼奥在离开曼联帅位后的首次采访中就有惊人之语，他表示现代球员们已经与过去的球员完全不同，他们和主教练之间的关系也不再像过去一样，这会为主帅的执教带来很大困难。

葡萄牙人在执教曼联期间，与队内多名球员产生不和，包括博格巴、马夏尔、卢克肖等等球员，都曾被他当众批评，并产生矛盾。

曼联在解雇穆里尼奥后任命索尔斯克亚为球队的临时主帅，然而挪威人上任以来已经带领这支球队取得各项赛事6连胜，他认为教练必须适应时代的改变。

“时代已经改变，我认为教练必须采取不同的方法来对待球员，”索尔斯克亚说。

“我曾经和不少老球员合作，也曾经在更年长的主帅手下效力，我熟悉那个时代的作风和管理方式。”

“但是我也足够年轻，能够理解现代的球员们，因为我也有孩子，其中一个已经18岁了。我现在执教过程中就是在和年轻人合作。这是完全不同的时代了。”

“我不想说球员太过强势，不过现代球员们的成长环境已经不一样了，他们伴随着社交媒体长大，无论任何事情，都会非常迅速的出现在网络上。只要不是恶意的，都没什么问题，这就是我们所处的现实世界。”

“球员们仍需要了解球队的价值观。如果球员希望帮助球队，他们值得继续留下来，如果他们不想帮助球队，他们配不上这支球队。这些价值和信仰永远都不会改变。”