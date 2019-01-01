回传失误幸得VAR相救 埃里克森如释重负

埃里克森的传球失误造成了斯特林在补时阶段的破门，但VAR最终确定进球无效，这让埃里克森如释重负。

一个意外的失误似乎扼杀了热刺在欧冠的希望。但是克里斯蒂安·埃里克森承认幸运女神一直在守护着他，因为VAR拯救了这位热刺球员。

埃里克森在拉希姆·斯特林进球的过程中漫不经心地把将球传丢。但是当大屏幕把他从困境中解救出来的时候，他是曼彻斯特最如释重负的人。

这位27岁的丹麦球星，在经历了另一个精彩的赛季后，不应该再成为替罪羊。在从这场比赛中回过神后，现在他迫不及待地想在半决赛中对阵他的老东家阿贾克斯。

埃里克森告诉英国电信体育:“今晚我一定是这个星球上最幸运的人之一！我以为一切都结束了，但这是一场有趣的比赛。

“这是一场过山车式的比赛，我们给了他们很多（机会），但也得到了很多。这是一场奇怪的比赛。在今天我们深呼吸之后，和他们（阿贾克斯）比赛将会是一个童话，再次回到克鲁伊夫竞技场将会很有趣。”

队友孙兴慜在打入两球之后成为了欧洲冠军联赛进球最多的亚洲球员。他在半决赛第一回合将因为累积黄牌而缺席，但他相信球队配得上晋级。

“我从来没有见过这样的事情，”赛后孙兴慜告诉英国电信体育。“这是艰难和疯狂的，但我们为我们的队友感到骄傲。这是疯狂了！有时候你会对VAR很恼火，但今天谢谢你。我们一起战斗了90分钟。我们展现了令人难以置信的性格和斗志。”