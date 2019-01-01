四败利物浦 波切蒂诺仍对热刺完全支持信任

尽管在与安菲尔德的比赛中以微弱的劣势输给对手后，阿根廷主帅在英超联赛的排名下降到了第11位，但他对自己球队的“对阵能力”感到高兴。

波切蒂诺在1 - 2输给利物浦后支持他的球员们，但那场失利让热刺来到了积分榜下半区。

热刺本赛季第四次输给欧洲冠军球队，尽管哈里·凯恩在比赛第一分钟便头球攻门取得进球。

波切蒂诺的队员们在下半场开始前一直力压利物浦，但亨德森在接到法比尼奥的传中球后射门入网扳平了比分。

周日在安菲尔德的比赛本来是1-1平的，但裁判安东尼·泰勒在随后的比赛中判定热刺边后卫奥里耶在禁区内对马内犯规。

萨拉赫在比赛还剩15分钟的时候踢进点球，帮助利物浦逆转，并在积分榜上重新确立了6分的领先优势。

托特纳姆自2014年以来第一次在11月的英超联赛中排名跌至下半区，但是波切蒂诺并没有因为他们令人失望的开局而责怪他的球员，他希望他们能继续保持团结。

“我支持我们的球队，全力支持他们，”他在赛后的新闻发布会上说。“我们有29名球员，他们都有机会上场。在托特纳姆度过了五年半的时光后，现在是我们团结在一起，展示我们的互相支持的时候了。”

“今天的比赛非常激烈，我们踢得很好。我当然有点失望，我们没有控球，迫使他们打得更深。在这方面我很失望，但是我们去拼了，我们需要继续努力。”

“我们今天对阵的是一支非常好的球队。我认为利物浦是欧洲最好的球队之一，我们很有竞争力。”

波切蒂诺认为最后的点球判罚对他的球队来说有点残酷，他们在赛后排名11位，离前四名还有8分的差距。

“我不想抱怨，我需要接受裁判和VAR的决定，”他补充道。“技术上来说，这可能是一个点球，因为有一些接触。但说实话，当时球正在像远处滚去。”

“你知道这是一个非常温和的动作。判罚已经做出，我们必须接受这是裁判或VAR的决定。”

孙兴慜在凯恩的进球中起到了关键作用，并在下半场早些时候击中横梁，当时热刺仍然领先。

然而，4分钟后亨德森为利物浦扳平了比分，而波切蒂诺则为错过本可以扩大领先的机会而懊悔不已。

“这个赛季，我们应该得到更多的积分，”他说。“这些事情发生了，这是让我们变得更强大的时刻。”

“也许在不同的赛季，这种情况会导致我们在下半场2-0或3-0，但今天情况不同了。”