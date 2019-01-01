四球横扫马赛 图赫尔呼吁博阿斯尊重法国国家德比

两名教练对这场法国国家德比有着截然不同的观点。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯-图切尔坚持认为必须尊重法国人，以回应博阿斯在马赛惨败后对法甲竞争的评论。

法甲卫冕冠军巴黎圣日耳曼在巴黎以4-0大胜马赛，这要归功于球星前锋毛罗·伊卡尔迪和基利安·姆巴佩分别梅开二度。

本赛季的第一回合法国国家德比在巴黎呈现一边倒，巴黎圣日耳曼将他们在积分榜上的领先优势扩大到8分。

在这场比赛之前，马赛主帅博阿斯声称巴黎圣日耳曼因为他们的财政实力而处于“另一个联赛”，而在王子公园的比赛对他来说并不重要。

当被问及他是否后悔没有在比赛中施加更多的压力时，博阿斯告诉Canal +：“不，我不这么认为。我们不需要压力。托马斯·图赫尔可以发明他想发明的东西，凭借他的规模，他能花数十亿的钱……对我来说，他必须专注于欧冠。”

在谈到博阿斯时，图赫尔说：“这是一场在法国有着伟大历史的比赛，我们必须尊重。这不像其他的比赛，这不只是为了我们的球迷，这是为了巴黎这座城市。无论（经济上）是否有利，我们必须取胜，展示我们的能力。在足球中，一切皆有可能，这适用于一场欧冠的比赛，也适用于一场法国杯的比赛。马赛在比赛结束后排名第四。我们尊重历史，我们尊重比赛，我们尊重足球。要对抗马赛，你必须用心去踢，带着侵略性去踢，而不仅仅是战术上的，或者技术上的。我们已经展示了国家德比应有的心态。他们用他们发展比赛的方式，想尽一切办法对付我们。”

从国际米兰租借而来的伊卡尔迪本场比赛梅开二度。

“我今晚感觉很好。我在我的第一次国家德比进了两个球——比我期望的要多。”伊卡尔迪说：“我们赢得了这场重要的比赛，这是最重要的。4-0是一个美妙的比分，我们需要继续努力，继续取得这样的成绩。迪马利亚用精彩的传球给了我两次机会进球，我们和球迷一起庆祝比赛。这是美妙的。”