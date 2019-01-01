四球惨败要甩锅？萨里：球员还未学会战术跑位

北京时间1月31日凌晨结束的一场英超联赛中，蓝军切尔西客场0比4不敌伯恩茅斯，爆出惊天冷门。主帅萨里在赛后对球员们的表现非常不满。

北京时间1月31日，今天凌晨结束的英超联赛第24轮中，切尔西客场0比4不敌伯恩茅斯。冬窗新援伊瓜因完成英超首秀，但是他没能挽救球队的败局。主帅萨里在赛后为球员们的表现感到困惑。

“很难解释我们的表现，因为上半场我们踢得很好。下半场我们在两分钟内就丢了一个球，然后球员们似乎就不再踢球了，”萨里说。

“球队上下半场的表现差别巨大，我需要再和球员们谈话，试图理解并解决这个问题。”

谈到球员们的实力时，萨里说：“我们可以输球，但是我们不能输给伯恩茅斯四个球。”

“可能是我的错，我没能在这场比赛中激励球员们，而对手表现非常强势。但如果球队足够强大，也许他们可以在没有教练的情况下也能取得胜利。”

伊瓜因在本场比赛中首发出场，但在下半时不到70分钟时，就被替换下场。在英超首秀中，伊瓜因没能完成一次射门。

“伊瓜因最近踢得比赛很少，他为转会市场的事情分心了，”萨里补充说。

“对于球员们的表现我感到失望，他们甚至还没有学会在这个战术中最基本的跑位，我们还需要继续努力，我仍然会坚持自己的战术风格。”

此役过后，切尔西不但被身后的阿森纳追平积分，并且因为净胜球劣势滑落至积分榜第五位。