四球大胜法兰克福 多特蒙德追平德甲进球纪录

法夫尔的球队在周五4-0的胜利后，取得了联赛第二的成绩，这也见证了球队追平历史。

多特蒙德已经追平了德甲一个赛季前22场比赛的进球纪录。

法夫尔的球队目前已经打进63球，只有拜仁慕尼黑和汉堡在1973-74赛季和1981-82赛季分别取得过这样的成绩。

多特蒙德在周五晚上以4-0的比分轻松击败法兰克福，皮什切克、桑乔、哈兰德和格雷罗都打入进球，法夫雷的球队在德甲排名第二。

其他球队

这场胜利使他们以净胜球的优势超过了莱比锡，双方都积42分。他们仍然落后领头羊拜仁慕尼黑一分，拜仁将在周日迎战科隆，周六莱比锡主场迎战不来梅。

后卫皮什切克在开场半个小时后进球，这是他自2018年11月以来为俱乐部打进的第一个球，成为继克里斯蒂安·沃恩斯之后，本世纪为多特蒙德在德甲联赛中进球的年龄第二大球员。

英格兰国脚桑乔在下半场早些时候进球，这是他近14场比赛中的第12个进球。

这名19岁的球员本赛季在联赛中有13个进球和13次助攻，已经和他上个赛季在德甲的参与进球数量持平。

五分钟后，他的队友哈兰德在禁区内打进了他在德甲的第8粒进球，这意味着他自从一月份从萨尔茨堡转会多特蒙德以来，在他为多特蒙德效力的前六场比赛中已经打进了9个球。

这名挪威人也打破了记录，成为第一个在个人前五场德甲比赛中打进8球的球员。他的最新进球意味着在当前的德甲联赛中只有8名球员进了更多的球。

桑乔和哈兰德本赛季的表现都得到了高度的赞扬，而前者与今夏转会英超联系紧密。后者也曾被认为有可能转会到英格兰，但他最终选择了转会到德国，他已经被提名为德甲一月最佳球员，尽管他前两场比赛都是替补上场。