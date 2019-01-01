四场球荒何足挂齿 埃弗顿主帅力挺理查利森

埃弗顿主教练马科·席尔瓦将继续让理查利森打正前锋，即使这个边锋的状态不在最佳。

巴西国脚理查利森本赛季以9粒进球成为太妃糖埃弗顿的最佳射手，但在去年12月的5场比赛中打进3球之后，他在过去的4场比赛中都没有进球。

他最后一次进球是在节礼日5-1大胜伯恩利的比赛的第90分钟，在上周战胜伯恩茅斯的比赛中，面对樱桃军团的两名中后卫时，他看上去很不适应，甚至经常放弃争顶。

理查利森上赛季在沃特福德甚至经历过28场的进球荒。

但是埃弗顿主教练马科·席尔瓦坚持认为这位21岁的球员对自己的前锋位置很满意。

席尔瓦在球队前往南安普顿之前说:“作为主帅，我的任务是让11人首发上场，而这11人是每场比赛的最佳解决方案。”

“理查利森可以踢边路，也可以打前；现在他更多的是打前锋。”

“我知道他只要三、四场比赛不进球，同样的话题就会再次出现。”

“我知道他在节礼日之后还没有进球，但是他可以踢前锋，就像托松和卡尔维特-列文一样。”

“除了奥马尔(尼亚塞)，我们有三名（前锋）球员，如果他不离开(租借到加的夫)，我将决定谁将在这个位置上踢球。”

“我能说的是他（理查利森）在这个位置上感觉和在边路比赛一样舒服，这对他来说是一样的，这取决于我们的决定。”