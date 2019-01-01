噩梦继续 莫耶斯看衰曼联将无缘明年欧冠

前红魔主帅期待着在这场争夺英超前四的战斗中能有一个激动人心的结局，而现在看来两边都将要失望了。

据曼联前主教练大卫·莫耶斯表示，曼联注定会无缘英超前四。

苏格兰人要为曼联在弗格森爵士离开后第一次没能以前四完成赛季负责。

2013-14赛季，他在老特拉福德的教练席上呆了几个月，之后被解职。

莫耶斯的继任者，范加尔和穆里尼奥，也在带领红魔时失去过冠军联赛的席位。

现在，索尔斯克亚已经接过了指挥棒，尽管开局不错，但他发现自己的球队在积分榜上仍然排在第六。

他们仍然在为进入前四而努力，但是阿森纳和切尔西也是如此，莫耶斯相信他的前俱乐部最终会被踢出欧冠席位。

当被问及他的预测时，他说：“我认为目前被淘汰的是曼联。”

“如果非要选一个进入前四的话，我可能会选阿森纳，我想他们可能会凭借自己的比赛最终获得取胜。”

“但我不能确定，因为阿森纳也不稳定。”

“我认为切尔西会在前四或者附近，但是我不知道他们看起来已经把目光放在了欧联杯决赛上，试图晋级并赢得欧冠。”

“阿森纳做得非常好，但这也是我们对曼联的评价，曼联在过去三个月也做得非常好。”

“我觉得很难选择。”

“但我认为阿森纳，他们现在所在的位置，可能是成功的关键。”

曼联的四场英超比赛中，有三场将在老特拉福德举行，但其中两场是对阵曼城和切尔西。

与此同时，阿森纳在四场比赛中有三场将远离酋长球场，而埃梅里继承了枪手在客场的艰难，使得温格统治后期的日子变得艰难。