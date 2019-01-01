嘴硬 斯卡罗尼：阿根廷的美洲杯还没有真正开始

在首场比赛中输给哥伦比亚后，南美豪门在巴西面临着提前出局的命运。

阿根廷主教练莱昂内尔·斯卡罗尼强调，美洲杯只有在周三对阵巴拉圭的比赛中才会真正开始。

在首场比赛中，阿根廷0 - 2负于哥伦比亚，令人失望。如今，阿根廷在B组垫底，有提前出局的危险。

2018年上任的斯卡罗尼希望他的球员下次在贝洛奥里藏特踢球时能立即做出反应。

几乎抹去了失败的记忆，阿根廷人坚称比赛现在才真正开始。

“对我们来说，美洲杯好像还没有开始。我们的球队做得很好，应该能反思失败。”他在新闻发布会上说。

“我们本想以另一种方式开始，但球员们很清楚还有两场比赛要打。”

周二，斯卡罗尼不愿意透露首发阵容，但他说：“我有几个想法，但有些球员的首发不是100%的，我们将等到明天。”

“我们将会等待一些身体状况不是100%合适的球员。”

“任何人都有可能成为首发，这个决定是基于我们对明天的展望，对每个人的考量都是一样的。”

当迪玛利亚在比赛中替补出场时，热刺今夏的目标，皇家贝蒂斯的中场球员乔瓦尼·洛·塞尔索在首场比赛首发后可能会被换下。

“我们的想法是明天吉奥(洛·塞尔索)将会在另一个位置，他会感觉更舒服。”斯卡罗尼透露。

“没有球员愿意离开球队，但另一方面，这些球员是第一次加入的。我们对此不会有任何问题。”

尽管结果令人失望，但还是有一些让他高兴的因素，这位前西汉姆后卫希望看到他的球队在90分钟后变得更加稳定，他们将面对在首场比赛中2:2战平卡塔尔的巴拉圭。

“大多数获胜的球队并没有像我们在哥伦比亚的那30分钟那样占据统治地位。”斯卡罗尼说。

“如果我们进球了，我们的情况会有所不同。不幸的是，我们没有进球，然后为此付出了代价。”