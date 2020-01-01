嗟怨不公 斯特林：曼城在个人奖项上受到不平等待遇

斯特林表示，在瓜迪奥拉时期，俱乐部的球星们并没有得到应有的尊重。

拉希姆·斯特林认为，曼城球员在个人奖项上没有得到应有的尊重。

尽管曼城球星在最近的几个赛季中统治了PFA的年度最佳阵容，而斯特林本人和他的队友勒罗伊·萨内也先后获得了年度最佳年轻球员的称号，但这位英格兰前锋仍然觉得俱乐部的代表性不够。

“特别是去年我们赢得了包括联赛在内的国内四冠王，没有一个球员获得PFA年度最佳球员，这本身就说明了问题。”斯特林告诉《阿斯报》。

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“这个奖项颁给了一个利物浦球员（维吉尔·范戴克），他在这个赛季表现出色，但我回顾了前几个赛季，亚亚·图雷在中场攻入20球，但他没有获得年度最佳球员。”

“同样，塞尔吉奥·阿圭罗已经在俱乐部待了7年多了，在这段时间里打进了令人难以置信的进球，但是曼城没有一个球员赢得过最佳球员。”

“赢得四次联赛冠军，却没有一个球员是年度最佳球员，这是不可能的。”

“所以，今年利物浦赢得了联赛冠军，一名利物浦球员将赢得年度最佳球员。我们赢得了四次联赛冠军，却没有得到同样的尊重。”

“我们在瓜迪奥拉治下赢得联赛冠军的第一年，德布劳内的表现令人难以置信，他们把奖项给了另一名球员（萨拉赫）。”

“每年我们都会赢得一座重要的奖杯，而它是颁给对手球员的。这类事情并不取决于我们，但我们会继续努力。”