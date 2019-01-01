喷子不带理性 穆斯塔菲：黑子只是为了点赞

穆斯塔菲回应了在社交媒体上对自己的公开批评。

有人说穆斯塔菲是“世界上第二糟糕的后卫”，对此，阿森纳后卫一笑置之。

德国人在马卡报的投票中被选为本赛季第二糟糕的防守球员，仅次于曼联的菲尔·琼斯。

尽管穆斯塔菲承认他的成绩在过去一年中有所下降，但他表示，网上投票并没有让他感到困扰。

穆斯塔菲告诉德国媒体Speigel：“自2016年我来到阿森纳后的头两年，一切都很顺利。但2018年圣诞节后不久就出现了一些怪事。我犯了一些错误，把事情弄得一团糟，这是我以前从未经历过的。”

在2018年12月1-5输给利物浦的比赛中，穆斯塔菲度过了一个难熬的夜晚，但这位中后卫透露，他不适合在那场比赛中上场，他只是为了帮助主教练埃梅里。

他说：“我因伤缺阵了三周，因为教练需要我，所以没有参加全队的训练就参加了比赛。半场结束时，比分是4-1，我有几个糟糕的时刻，而且又受伤了。之后，我在Instagram和Twitter上收到了很多阿森纳球迷的负面评论，还有一些文章对我进行了严厉的批评。”

“我很自责，意识到自己犯了错。”他补充道：“我也能应对严厉的批评。但批评已经升级，失去了理性。我成了靶子。在某些时候，人们甚至因为我没有参加比赛而责怪我。”

尽管穆斯塔菲最近的表现不佳，这位前瓦伦西亚球员说他仍然相信自己的能力。

“有些日子我真的怀疑自己。但在某个时候，我意识到我的精神很强大。我妻子说的话对我帮助很大：‘如果你真的像人们说的那么差，你就永远不会成为世界冠军和阿森纳球员，一定是有什么东西把你带到了这里。’从那以后，我就能更好地处理这件事了。”

许多针对这位德国国脚的批评来自社交媒体，穆斯塔菲认为许多球迷只是利用网络平台来取笑球员。

“足球变得更不人道了。”他说：“社交媒体也起到了推波助澜的作用，因为任何人都可以发表评论，但不用暴露名字。人们可以直接向我们倾诉他们的不满。”

“这不再关乎运动，而是为了尽可能多地获得点赞而诋毁某人。我希望在未来看到更多的限制。互联网上的东西永远不会消失。我担心这最终会影响到我的孩子们。”