喜闻乐见 图赫尔：姆巴佩和内马尔正互相激励

据前多特蒙德主帅透露，这两位超级巨星互相驱赶着对方前进。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔相信内马尔和姆巴佩在周六4-1战胜亚眠的比赛中互相激励。

姆巴佩在比赛中梅开二度，内马尔也在伊卡尔迪的最后一球之前，在王子公园球场打进一球。

去年12月，巴黎圣日耳曼在6场取胜的比赛中攻入22球，其中姆巴佩(8球)和内马尔(5球)领先其他队友。

当被问及他们是否能变得更好时，图赫尔不确定该如何定义，他称赞了他的那对明星搭档。

“那是什么意思，更好？他们踢得很好。他们已经恢复了信心和健康，这是最重要的事情。”他在新闻发布会上说。

“他们防守强度很大，他们在一起很危险，因为他们喜欢一起踢球。他们在球场上非常靠近，我们想要像他们那样踢球。”

“我们希望有10名队友在球场。更好的是什么？也许就是保持这种状态。我不知道。我们需要有同样的精神，同样的风格，同样的渴望去赢球，去得分，当下半赛季开始的时候一起工作。”

“这是每一场比赛的挑战，在场上还是在一起工作。这让我们在赛后感到满意，我们的球迷也能感受到。它也会提供很多能量。”

图赫尔补充道:“内马尔，在88分钟后，他在离我们球门20码的地方防守，封锁空间。他在防守端跑动很多，真的很神奇。他状态很好。”

“内马尔激励姆巴佩，姆巴佩激励内马尔，这很好。和其他人一起，我们就像一个团队一样。挑战在于保持这种精神和踢球的方式。”

巴西人在俱乐部的未来仍然不确定，有谣言说他将在夏天离开。皇家马德里和巴塞罗那都对他感兴趣。

与此同时，大巴黎在本赛季有一个良好的开局，他们在联赛中领先马赛5分，并轻松晋级了欧冠联赛的16强，接下来将在冠军联赛的淘汰赛中对阵多特蒙德。

巴黎圣日耳曼的下一场比赛是1月5日法国杯的比赛上对阵 Linas-Montlhery。