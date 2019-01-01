喜闻乐见 勒夫对德国进入死亡之组感到高兴

德国队与世界杯卫冕冠军法国队和欧洲杯卫冕冠军葡萄牙队被分在F组。

德国队主教练约阿希姆·勒夫在周六的2020年欧洲杯抽签后毫不怀疑F组是“死亡之组”，但令人惊讶的是，他对自己球队的抽签结果感到高兴。

勒夫对有机会与法国队和葡萄牙队同场竞技感到很兴奋，同组的还有附加赛A组冰岛、罗马尼亚、保加利亚和匈牙利之间的胜者。

“一开始我感到很高兴，因为这是对法国和葡萄牙的重要比赛。我们的对手是世界冠军和欧洲冠军。”德国教练说：“我认为球员们也很期待这些比赛。当然是死亡之组。这个组里的每支队要想出线，都必须达到极限。但我认为这些比赛将是足球的节日。我们在德国也有比赛。我很期待。”

法国主帅德尚承认他的球队将在F组面临巨大的考验，他们将在布达佩斯和慕尼黑进行比赛。

“这是一个困难的小组，但我认为勒夫和葡萄牙主教练桑托斯也有同样的想法。这是最艰难的一组，但我们必须接受。”德尚说：“我们需要在比赛一开始就做好准备，因为我们的第一场比赛将在慕尼黑对阵德国。他们将在主场踢。理论上，这是一个艰难的小组。这两支球队都很有实力，最近他们取得了不错的成绩。”

法国队的首场比赛将于6月16日在安联球场迎战德国队，之后将在布达佩斯进行两场比赛。

德尚说：“这本可以更好，但是我们能做什么呢？德国和葡萄牙在我们组。我们知道何时何地比赛。我们还得等着了解我们的第三个对手。但是我们已经知道了两个对手的实力。所以我们可以为比赛做准备。”