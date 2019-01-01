喜获认可 马内：梅西给我投票是巨大的荣誉

这位利物浦边锋本赛季又有了一个令人印象深刻的开局，他在8场联赛中打进5球。

萨迪奥·马内承认，能成为莱昂内尔·梅西在国际足联年度最佳球员奖项上投票的第一名，是一个“巨大的荣誉”。

上个月，这位利物浦边锋成为了梅西在投票单上的首选，巴塞罗那球星最终获奖，马内排在第五。

马内的队友维吉尔·范戴克排名第二，尤文图斯前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和红军边锋默罕默德·萨拉赫分列第三和第四。

梅西还把票投给了C·罗纳尔多和他的新队友弗兰基·德容，但塞内加尔国脚马内成为了梅西心中的第一名。

“梅西为你投票，这是一个巨大的荣誉。”马内在接受《星期日泰晤士报》采访时表示：“如果你看看我来自哪里，就会发现我已经走了很远。我没有在青训学院待很长时间，我就来到了这里。（对孩子们）我能说的就是继续努力，追求你的梦想。”

当被问及如果有机会，他是否会回报梅西时，这位利物浦边锋开玩笑说：“是的，当然……让维吉尔先吧。不，维吉尔是一个出色的球员，但对不起，维吉尔，梅西必须排在你前面。”

他说在三年前从南安普顿转会到红军后，认为加盟红军是他职业生涯中最好的决定，但他也承认第一次与克洛普的会面让他有点难以承受。

“他说得太多了，我说，‘哇，这对我来说有点难，因为我有点沉默。’克洛普是一个非常好的人。每个人都爱他，说实话，这比什么都说更重要。他是一个有点搞笑的人，但同时也是一个严肃的人。”