“喜欢高尔夫球手称号” 贝尔轻松回击舆论批评

贝尔对于种种关于他的批评进行了还击，声称“他们根本不了解情况”，并且对于“高尔夫球手”这个外号表示平静接受。

威尔士球星刚刚度过了一个非常困难夏天，整个转会窗口期间他被诸多转会传闻所包围。

尽管有不少欧洲球会甚至是中国球会都对他表示出兴趣，然而当这个转会窗口关闭时，贝尔仍然还在皇马队中。这位如今已30岁的前场巨星重新出现在齐达内的首发阵容中。

贝尔认为他从来没有怀疑过自己的能力，他依然有实力继续在伯纳乌球场效力。对于围绕在他身上的诸多离队传闻他一笑置之。

“我从来不去听那些批评意见，因为他们根本不了解情况。 我不会去看媒体的报道也不会去听外界的评论” 回到国家队的贝尔对记者如是说。

“我明白大部分人并不理解真正的情况，他们所写的报道毫无意义。这也不会对我造成什么影响。”

“这些媒体的炒作对我来说当然不是什么好事，但对我来说这也并非是我职业生涯的至暗时刻。我还记得当年在雷克特纳普（时任热刺主教练）手下我有一年踢不上比赛。”

“虽然这并非我的理想状态，但之前我经历过类似的情况所以我可以克服并度过这些艰难时光。夏天的假期对我来说其实是挺不错一段时光， 当我回到季前训练时我只是尽量保持低调。”

“我知道人人都在谈论围绕在我身上的种种传闻，但我只是努力的去训练为上场比赛做好准备。”

“这期间所发生的事情是我和俱乐部之间的隐私，如果你们希望了解，那么也许你们应该去问皇马俱乐部。 球队的形势总是瞬息万变的。”

当被问到在上一场为皇马梅开二度之后，是否感到在心在皇马队更加安定了，威尔士人答道：“我想是的，现在转会窗口也关闭了。很显然我完全融入了球队中去并且将要开始发力了。这样的心态也许是我整个夏天都没有的”

“我不认为那些批评的呼声会对我的精神态度产生影响，但是连续五六场比赛得不到机会上场意味着在运动机能上我无法达到我想要的状态。我是一名职业运动员， 是靠踢足球吃饭的。”

“在赛季前最后的那些日子里，我一直努力的训练，然后事情便有了转机，这是对我努力不懈的褒奖。”

对于库尔图瓦爆料队友们给威尔士人起的外号是：“高尔夫球手”一事，贝尔表示这只是队友们之间的玩笑。

贝尔说道：“没错，我是爱打高尔夫球，你有看到那张照片吗？我对库尔图瓦说起这事，他说这只是个玩笑。人们总爱断章取义过度解读，但其实对于这个外号我还是蛮喜欢的。”

“这外号挺好的。 足球永远是我的第一运动。我靠这个吃饭，理所当然要竭尽全力。 高尔夫是我的爱好，就像其他人也有自己的爱好一样。 这并没有什么错。”

“很多足球运动员都打高尔夫，我也十分喜欢。 它能让我平静放松，享受足球之外的时光。”