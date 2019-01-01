喜提曼联队长袖标 图安泽贝：梦想真的实现了

这名后卫表达了他对索尔斯克亚的感激之情，因为在战胜罗奇代尔的联赛杯中，索尔斯克亚把队长袖标交给了他。

阿克塞尔·图恩泽贝在战胜罗奇代尔的点球大战中后，形容自己第一次作为曼联队长的经历是“非凡的”。

这位21岁的球员在老特拉福德球场的联赛杯第三轮比赛中戴上队长袖标，这比主场球迷曾想象过的要戏剧性得多。

曼联在比赛的第68分钟通过梅森·格林伍德取得领先，他在一周内的第二次进球缓解了梦幻剧场的紧张气氛。

图安泽贝接着说，由于他在罗切代尔的成长经历，这个场合变得更加特别。

“这让这一刻变得更加甜美，更加特别。”他说。

“我有很多家人和朋友来观看比赛，所以我作为队长的第一场比赛能站在他们面前，真是太棒了。”

图安泽贝对曼联在曼彻斯特的表现以及成功晋级下一轮感到欣慰。

“他们防守得很好。”这位中后卫继续说道。

“我非常尊重他们，他们来到这里，一路战斗。他们有信心。来到老特拉福德踢球并不容易。但他们做到了，所有人都尊重他们，祝他们这个赛季好运。”

“我们有很多机会没能实现，但我们总能找到赢球的方法，我们进入下一轮，这很重要。”

红魔将在10月29日做客斯坦福桥挑战切尔西，而图恩泽贝也很期待着两强的对话。”

他总结道:“这些都是你想参与的比赛。人们对联赛杯不屑一顾，说它根本不是什么奖杯。”

“但你尊重其中的团队，尊重竞争。切尔西将是一场重要的比赛，我们希望赢得这场比赛并继续前进。”