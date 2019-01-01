喜提及时零封 齐达内为库尔图瓦感到高兴

在一场鼓舞士气的比赛后，这位白衣军团的教练对球队的一号门将表示了支持。

皇家马德里主教练齐达内在本赛季首次在欧冠联赛中保持零失球后，对库尔图瓦表示了他的满意之情。

比利时人在周二的比赛中做出了三次扑救，皇马在土耳其电信球场1-0战胜加拉塔萨雷，取得了他们的第一场小组赛胜利。

齐达内的球队在前两场比赛中丢了5个球，先是0-3输给巴黎圣日耳曼，之后又以2-2逼平了布鲁日。

本赛季库尔图瓦的表现受到了越来越多的关注，这位前切尔西一号没能让球迷们相信他有能力在伯纳乌取得进步。

尽管如此，齐达内还是坚持让比利时人把守大门，看到他在周二获得了一场急需的零封后，齐达内松了一口气。

“我为库尔图瓦感到高兴，我们都是。”齐达内赛后说：“他是我们的门将，他今天表现很好，我们赢得了比赛，这很重要。我们知道我们必须改进。我们有很多机会进球，但我们没有，我们挣扎着。这是皇家马德里，我们必须继续努力。我们必须祝贺球员们，因为看到比赛的人应该为他们感到骄傲。”

尽管人们对他心存疑虑，但库尔图瓦本人对自己的能力从未丧失信心。

“我从不怀疑自己，我知道自己是哪种门将，我只对队友和教练的建设性批评感兴趣。”库尔图瓦告诉Movistar Plus：“我认为这是一场重要的比赛，我们必须赢得比赛来获得呼吸权，并继续在欧冠中征战。我们从一开始就踢得很好，尽管他们有两次机会让我作出漂亮扑救。”

齐达内在对阵加拉塔萨雷的比赛中给了年轻球员巴尔韦德和罗德里戈首发机会，教练承认这两人都是赌博，但最终证明了自己。

“巴尔韦德踢得很好，他是个好孩子，我为他感到高兴。”齐达内说：“罗德里戈是教练的选择，我们必须把宝押在他身上，我们做到了。”