喜出望外 马丁内斯收获国家队首个帽子戏法

在打进他在国家队的第一个帽子戏法后，这位国米前锋无法抑制他的兴奋。

劳塔罗·马丁内斯在周二阿根廷对阵墨西哥的友谊赛中上演帽子戏法，赛后他表示感到“高兴和兴奋”。

马丁内斯在德克萨斯州的比赛的上半场就上演了帽子戏法，莱昂内尔·斯卡罗尼的球队以4-0的比分结束了墨西哥队在杰拉尔多·马蒂诺的带领下的不败纪录。

国米前锋马丁内斯在今年早些时候的美洲杯上给人留下了深刻的印象，他在比赛中占据了统治地位，三次门前冷静的得分让他收获了国家队的第一个帽子戏法。

22岁的马丁内斯对自己的表现很满意，他代表阿根廷国家队出场13次，攻入9球。

马丁内斯在球队的推特上说:“我很高兴，也很兴奋。”

“一个人来到这里需要做出很多牺牲，而不是每一天都要身穿这件球衣进三个球。”

马丁内斯在取得三粒进球的同时，还帮助阿根廷队赢得了一个点球，在开场45分钟时被莱安德罗·帕雷德斯罚进。

这位前竞技俱乐部前锋在上演了帽子戏法后向队友们表达了敬意。

他说：“要到这里并在留在这里是非常困难的。有很多优秀的球员。”他说。

“我很高兴，也很感谢我的队友和教练组。我们训练是为了给国家队带来欢乐。希望我们能继续沿着这条路走下去。”

阿根廷在0-0战平智利几天后取得了压倒性的胜利，这个结果让主教练莱昂内尔·斯卡罗尼有理由保持乐观。

在比赛前，斯卡罗尼强调，阿根廷在过去几年的表现应该得到更多的赞扬，尽管他们没有获得任何奖杯。

“从2014年到2016年，我们打了三场总决赛。这条界线很细了。只是说阿根廷失败了，这没那么简单。

“看起来不作为冠军离开是没有价值的。”

“每个来到国家队的人都表现出令人难以置信的自爱。他们为这件球衣付出了一切。”