喜不自胜 奥巴梅扬：我爱拉卡泽特！我要和他在一起！

阿森纳前锋奥巴梅扬相信他和拉卡泽特的搭档足以震慑对方防守。

埃梅里在对阵切尔西的比赛中让奥巴梅扬和拉卡泽特同时首发，这把切尔西的防守推向了绝境，拉卡泽特则取得进球。

他们经常在一起进入首发，但两人很少一起顶在最前，通常都是其中一人拉边或者回撤。

但是已经打入14球的奥巴梅扬希望阿森纳的主教练埃梅里能够坚持这个胜利的公式。

奥巴梅扬说:“这真的很好。我想我们为球队做了很多跑动，很多努力，我们全力以赴，当然我们在一起踢球的时候很开心，因为我们之间的感觉很好。这很酷。”

“为什么不呢?我真心希望如此，因为当你有像亚历克斯（拉卡泽特）这样的前锋在你身边时，你就有了很好的搭档。我希望我们能一起踢更多的比赛。”

“我加盟阿森纳的时候他就已经在队里了，他来找我，和我交谈，现在我们合作得很好，我们对足球有同样的看法，我爱他！他真好！”

“我们之间很好，这不是一场恶性的竞争，我们是朋友。当一个人很好，另一个人也会很快乐，这是最重要的事情，我们一起努力。”

奥巴梅扬现在相信阿森纳能够很好地完成这个赛季，他们希望缩小与前四的差距，并且仍然在足总杯和欧罗巴联赛中。他也相信自己能踢得更好。

他补充道:“我可以做得更多。我希望我会的。我会试着。我希望我能做到。”

“这场胜利非常重要。我们知道结果是很重要的。这对我们来说是一场非常好的胜利，因为现在我们离切尔西只有3分了。我们相差不远。我们会尽量保持接近的距离。”

“这给了我们很大的信心，我们可以很好的完成这个赛季。”