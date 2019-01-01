善意提醒：明星云集的皇马更衣室会很难适应

这位被高度评价的巴西人在今年夏天与西甲豪门联系在了一起，但是桑托斯的主教练桑保利警告他，这将是一段艰难的旅程。

罗德里戈是世界足坛最有前途的球员之一，但是桑保利警告这位皇马的新球员说，在伯纳乌的“偶像”们周围的生活将会有一个“艰难”的开始。

18岁的巴西小将正准备离开桑托斯前往西班牙。

与皇马的交易已经完成了有一段时间，白衣军团允许一名有前途的天才球员在他的祖国再待上12个月，以促进他的发展。

现在他们已经准备好欢迎他加入球队，就在一年前他们把他的同胞小维尼修斯带进了一线队的计划之中。

桑托斯主教练桑保利相信罗德里戈将会成为皇马的一名精明的新援，但是这位前塞维利亚教练认为他可能会在欧洲赛场上遇到困难。

他告诉记者说：“年轻的罗德里戈将去到世界上最好的球队之一，会有一个很大的对比,，因为他将与那些非常成功的以及在欧洲作为代表人物一样的球员分享同一个更衣室。”

“一开始，这对他来说非常困难，但他有潜力(去做到)。”

“他很年轻，在经历了人生和事业的巨大飞跃后，他应该对自己的表现抱有同样的期待。”

“在西班牙，有很多集体比赛，而在巴西，这类球员往往更加个人主义。”

“在这段时间里，我们坚持通过传球来交流，同时也要学会如何选择时机，知道什么时候该过人，什么时候该跑位。

“这些是你在西班牙不得不做的事情。”

罗德里戈承认，在即将去到马德里前感到紧张，他告诉桑托斯足球电视台：“这当然激励着我去到世界上最大的俱乐部之一。”

“这也会让你感到害怕，但这种恐惧是有好处的，因为它会让你更有动力。我想证明为什么俱乐部信任我并签下了我。”

在离开桑托斯时，他补充道：“离开这个从10岁起就一直待的地方，我有复杂的感觉，但同时，我感觉很好，因为我知道我在这里一直都做得很好。

“谁知道呢，也许有一天我会回来。我一直有着要成为像内马尔和罗比尼奥这样的球员的接班人的压力，但我从不担心。”

“我只是专注于训练和准备。”