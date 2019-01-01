喀麦隆传奇前锋埃托奥宣布退役

这位38岁的前锋已经结束了他从1997年开始的职业生涯，他在欧洲和非洲取得了辉煌的成功。

传奇喀麦隆前锋埃托奥在38岁的时候宣布退役。

埃托奥在1997年完成了他的成年队处子秀，在他的俱乐部生涯中打进了超过350个进球，一共三次赢得过欧冠冠军（巴塞罗那2次+国际米兰1次）。

埃托奥是非洲足坛无可争议的偶像，曾两次代表喀麦隆国家队获得非洲国家杯冠军，并在奥运会上获得一枚金牌。

埃托奥周五在Instagram上写道：“结束了。迎接新的挑战…谢谢你们的爱。”

他的最后一个赛季是在多哈的卡塔尔体育俱乐部度过，他过去曾表示希望在教练行业继续深造，他告诉CanalPlus：“作为一名球员，我赢得了欧洲冠军，作为一名教练，我也必须赢得欧洲冠军。”

埃托奥在喀麦隆卡杰体育学院度过了他的青年时代，他在青少年时期被皇家马德里签下，但只代表俱乐部一线队在联赛中出场三次。

在2000年一段成功的租借效力后，埃托奥加盟皇家马略卡，他在133场联赛中打入54球的纪录使他在2004年夏天转会到了巴塞罗那。

他立即在加泰罗尼亚豪门闪耀，在他的第一个赛季打进25粒联赛进球，在他的第二个赛季打进26粒进球，巴萨赢得了背靠背的西甲冠军——这是他们新千年以来的第一个联赛冠军。他的努力使他在2005年国际足联年度最佳球员的评选中名列第三，仅次于罗纳尔迪尼奥和兰帕德。

埃托奥在2009年转会到穆里尼奥的国际米兰之前，总共赢得了三次西甲冠军，两次欧冠冠军，一次国王杯冠军和两次西班牙超级杯冠军。

他在效力国际米兰期间赢得了意甲冠军、另一个欧冠冠军、世俱杯冠军和两届意大利杯冠军。

在他职业生涯的后半段，他在不断的转会中度过。在俄罗斯为安郅·马卡奇卡拉效力三年之后，又在英超先后效力切尔西和埃弗顿，之后又短暂返回意大利加盟桑普多利亚。

2015年，他转会到土耳其的安塔利亚体育，在76场联赛中打入44球，三年后他转会到科尼亚体育，并最终在卡塔尔SC挂靴。

在其他纪录中，埃托奥以喀麦隆历史最佳射手、非洲国家杯历史最佳射手和四次非洲年度最佳球员的身份退役。